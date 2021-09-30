YOUTUBE ЗАПРЕЩАЕТ ВЕСЬ КОНТЕНТ, НАПРАВЛЕННЫЙ ПРОТИВ ВАКЦИНЫ, А НЕ ТОЛЬКО СВЯЗАННЫЙ С COVID-19-NYPOST

ИСТОЧНИК (SOURCE):15 И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его — шестьсот шестьдесят шесть.Откровение Иоанна 13 глава — Библия