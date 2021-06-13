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ΑΛΚΥΟΝ ΠΛΕΙΑΔΕΣ 112 ΕΜΒΟΛΙΟ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΕΡΑΙΑ 5G ΥΔΡΟΓΕΛΗ
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157 views • June 13, 2021
ΑΛΚΥΟΝ ΠΛΕΙΑΔΕΣ 112 ΕΜΒΟΛΙΟ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΕΡΑΙΑ 5G ΥΔΡΟΓΕΛΗ.
Το νέο μας κανάλι προτεινόμενων βίντεο:
https://www.bitchute.com/channel/fpumUzO74ooC/
Σύμφωνα με αυτό που φαίνεται σήμερα, σε όλες τις χώρες η καμπύλη εμβολιασμού ακολουθείται από την καμπύλη θανάτου και νέες παραλλαγές προκύπτουν ως αποτέλεσμα του ίδιου του εμβολιασμού και σύμφωνα με την τελευταία έρευνα είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι που εμβολιάστηκαν κατά του Covid-19 μετατρέπονται σε υπερ-διασπορείς εκκρίνοντας την πρωτεΐνη ακίδα και με αυτήν μπορούν να μολύνουν τους μη εμβολιασμένους. Όχι μόνο αυτό, είναι επίσης ήδη γνωστό ότι η πρωτεΐνη ακίδα στο εμβόλιο δεν είναι ασφαλής όπως είπαν, αλλά μπορεί να μετατοπιστεί από το σημείο της ένεσης και να συσσωρευτεί σε όργανα και ιστούς σε όλο το σώμα και να προκαλέσει καρδιαγγειακά και γνωσιακά προβλήματα. Και πώς να εξηγηθούν μια σειρά από παράξενα γεγονότα σε σχέση με το covid εμβόλιο, όπως μαγνήτες που κολλάνε στο σημείο της ένεσης ή εμβολιασμένα άτομα που μετατρέπονται σε δέκτες του Bluetooth; Θα μπορούσε το εμβόλιο να μετατρέψει τον οργανισμό σε κεραία 5G; Και τι γίνεται με το περιεχόμενο των παρασιτικών νανοσωλήνων που υπάρχουν στις μάσκες, οι οποίες ενεργοποιούνται από τη θερμότητα και την υγρασία, καθώς και από άλλους επιβλαβείς ρύπους, γιατί βρίσκονται εκεί;
Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή η ένεση περιέχει μεταλλικά νανοσωματίδια μαγνητικής υδρογέλης ή βιοαισθητήρες που μπορούν να φτάσουν στον εγκέφαλο και να καταγράψουν την διανοητική δραστηριότητα για να την μεταφέρουν σε έναν υπολογιστή ή στο δίκτυο και αυτό πραγματοποιείται από την εταιρεία Profusa της Silicon Valley χρηματοδοτούμενη από την DARPA και το Ίδρυμα Γκέιτς, και διάσημοι ειδικοί ιατροί συμφωνούν ότι αυτά είναι αυτοαναπαραγόμενα βιολογικά όπλα. Θα μπορούσε να είναι ότι με αυτό το πείραμα διαγονιδιακής διάγνωσης σε εμβόλια covid, επιδιώκεται να ελέγχεται ο άνθρωπος και να μετατρέπονται οι άνθρωποι σε κόμβους στο Smart Grid ή στο έξυπνο ηλεκτρικό δίκτυο;
Και παρόλο που είναι δύσκολο να αποδεχτούμε την αλήθεια, είναι ότι όλα αυτά είναι μέρος της παγκόσμιας ατζέντας της μείωσης του πληθυσμού ... Μήπως γι 'αυτό όλο και περισσότεροι αστυνομικοί, στρατιωτικοί, πεζοναύτες και άλλες δυνάμεις επιβολής του νόμου επαναστατούν ενάντια στα μέτρα της ψεύτικης πανδημίας και απορρίπτουν μαζικά τα επιβλαβή εμβόλια;
Δημιουργός βίντεο Αλκυόν Πλειάδες.
Επικοινωνία.
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(Tο Youtube λόγω λογοκρισίας, μπορεί να έχει καταργήσει μερικά ή όλα τα βίντεο μας. Καλό θα είναι να τα βλέπετε από τα άλλα 2 κανάλια, όπως και να προωθείτε τα λίνκ από τα άλλα 2 κανάλια.)
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https://www.facebook.com/ioannis.demertzis.9
https://www.facebook.com/ioannis.demertzis.12
Αγαπητοί, φίλες και φίλοι, επειδή η ενημερωτική ιστοσελίδα «ΣΦΑΓΗ – sfagi.gr», είναι ανεξάρτητη, και αντί-συστημική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν έσοδα, θα εκτιμούσαμε την βοήθειά σας, εάν και εφόσον το επιθυμείτε, να μας στηρίξετε οικονομικά.
Αυτό μπορεί να γίνει μέσω paypal ή μέσω κατάθεσης χρημάτων απευθείας από την Western Union, μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της κάρτας. Λεπτομέρειες παρακάτω.
Paypal: [email protected]
Western Union
Απευθείας μέσω του:
https://www.e-paylink.com/
Παραλήπτης: Δεμερτζής Ιωάννης.
Τραπεζικοί Λογαριασμοί:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ:
IBAN: GR47 0110 2150 0000 2157 9755 386
SWIFT / BIC: ETHNGRAA
Δικαιούχος: Δεμερτζής Ιωάννης.
REVOLUT BANK
IBAN:GB09 REVO 0099 6902 1632 89
SWIFT / BIC: REVOGB21
Δικαιούχος ENERGY COMMUNICATIONS.
Σας ευχαριστούμε !
Το νέο μας κανάλι προτεινόμενων βίντεο:
https://www.bitchute.com/channel/fpumUzO74ooC/
Σύμφωνα με αυτό που φαίνεται σήμερα, σε όλες τις χώρες η καμπύλη εμβολιασμού ακολουθείται από την καμπύλη θανάτου και νέες παραλλαγές προκύπτουν ως αποτέλεσμα του ίδιου του εμβολιασμού και σύμφωνα με την τελευταία έρευνα είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι που εμβολιάστηκαν κατά του Covid-19 μετατρέπονται σε υπερ-διασπορείς εκκρίνοντας την πρωτεΐνη ακίδα και με αυτήν μπορούν να μολύνουν τους μη εμβολιασμένους. Όχι μόνο αυτό, είναι επίσης ήδη γνωστό ότι η πρωτεΐνη ακίδα στο εμβόλιο δεν είναι ασφαλής όπως είπαν, αλλά μπορεί να μετατοπιστεί από το σημείο της ένεσης και να συσσωρευτεί σε όργανα και ιστούς σε όλο το σώμα και να προκαλέσει καρδιαγγειακά και γνωσιακά προβλήματα. Και πώς να εξηγηθούν μια σειρά από παράξενα γεγονότα σε σχέση με το covid εμβόλιο, όπως μαγνήτες που κολλάνε στο σημείο της ένεσης ή εμβολιασμένα άτομα που μετατρέπονται σε δέκτες του Bluetooth; Θα μπορούσε το εμβόλιο να μετατρέψει τον οργανισμό σε κεραία 5G; Και τι γίνεται με το περιεχόμενο των παρασιτικών νανοσωλήνων που υπάρχουν στις μάσκες, οι οποίες ενεργοποιούνται από τη θερμότητα και την υγρασία, καθώς και από άλλους επιβλαβείς ρύπους, γιατί βρίσκονται εκεί;
Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή η ένεση περιέχει μεταλλικά νανοσωματίδια μαγνητικής υδρογέλης ή βιοαισθητήρες που μπορούν να φτάσουν στον εγκέφαλο και να καταγράψουν την διανοητική δραστηριότητα για να την μεταφέρουν σε έναν υπολογιστή ή στο δίκτυο και αυτό πραγματοποιείται από την εταιρεία Profusa της Silicon Valley χρηματοδοτούμενη από την DARPA και το Ίδρυμα Γκέιτς, και διάσημοι ειδικοί ιατροί συμφωνούν ότι αυτά είναι αυτοαναπαραγόμενα βιολογικά όπλα. Θα μπορούσε να είναι ότι με αυτό το πείραμα διαγονιδιακής διάγνωσης σε εμβόλια covid, επιδιώκεται να ελέγχεται ο άνθρωπος και να μετατρέπονται οι άνθρωποι σε κόμβους στο Smart Grid ή στο έξυπνο ηλεκτρικό δίκτυο;
Και παρόλο που είναι δύσκολο να αποδεχτούμε την αλήθεια, είναι ότι όλα αυτά είναι μέρος της παγκόσμιας ατζέντας της μείωσης του πληθυσμού ... Μήπως γι 'αυτό όλο και περισσότεροι αστυνομικοί, στρατιωτικοί, πεζοναύτες και άλλες δυνάμεις επιβολής του νόμου επαναστατούν ενάντια στα μέτρα της ψεύτικης πανδημίας και απορρίπτουν μαζικά τα επιβλαβή εμβόλια;
Δημιουργός βίντεο Αλκυόν Πλειάδες.
Επικοινωνία.
Τηλ.: +30 2510 600 102
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Υποστηρίξτε την ΣΦΑΓΗ GR.
Web: https://www.sfagi.gr/
FaceBook: https://www.facebook.com/sfagi/
Instagram: https://www.instagram.com/sfagi_gr/
Twitter: https://twitter.com/sfagigr
(Video)
Τα κανάλια μας:
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/sfagigr
Rumble: https://rumble.com/c/c-508644
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVv1eYnTJhPDGxExgJeCGuQ
(Tο Youtube λόγω λογοκρισίας, μπορεί να έχει καταργήσει μερικά ή όλα τα βίντεο μας. Καλό θα είναι να τα βλέπετε από τα άλλα 2 κανάλια, όπως και να προωθείτε τα λίνκ από τα άλλα 2 κανάλια.)
Δεμερτζής Ιωάννης FaceBook:
https://www.facebook.com/ioannis.demertzis.9
https://www.facebook.com/ioannis.demertzis.12
Αγαπητοί, φίλες και φίλοι, επειδή η ενημερωτική ιστοσελίδα «ΣΦΑΓΗ – sfagi.gr», είναι ανεξάρτητη, και αντί-συστημική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν έσοδα, θα εκτιμούσαμε την βοήθειά σας, εάν και εφόσον το επιθυμείτε, να μας στηρίξετε οικονομικά.
Αυτό μπορεί να γίνει μέσω paypal ή μέσω κατάθεσης χρημάτων απευθείας από την Western Union, μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της κάρτας. Λεπτομέρειες παρακάτω.
Paypal: [email protected]
Western Union
Απευθείας μέσω του:
https://www.e-paylink.com/
Παραλήπτης: Δεμερτζής Ιωάννης.
Τραπεζικοί Λογαριασμοί:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ:
IBAN: GR47 0110 2150 0000 2157 9755 386
SWIFT / BIC: ETHNGRAA
Δικαιούχος: Δεμερτζής Ιωάννης.
REVOLUT BANK
IBAN:GB09 REVO 0099 6902 1632 89
SWIFT / BIC: REVOGB21
Δικαιούχος ENERGY COMMUNICATIONS.
Σας ευχαριστούμε !
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