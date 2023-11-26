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ТЦК та рішення Зінківського суду
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Vid-Rodu-do-Narodu
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Published 15 hours ago

00:00:15 – Вітання, зачитування рішення Зінківського суду

00:36:00 – ТЦК не має повноважень.

00:44:20 – про передачу персональних даних

00:48:20 – положення про ТЦК т СП

00:50:20 – про юридичну нікчемність міноборони та інших органів

01:20:00 – «найманці» поза законом

01:40:30 – витяг з рішення Зінківського суду щодо позову ТЦК

01:47:00 – які документи допоможуть у спілкуванні з ТЦК


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