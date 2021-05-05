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Jüri Lina om massmanipulation, presidentvalet & vår historia.
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6 views • May 05, 2021
Vi hade äran att återigen gästas av en ikon som slagits för sanningen hela sitt liv; Jüri Lina.
Denna gången gick vi på djupet kring censuren och den förföljelse det kan resultera i. Jüri delade sina egna upplevelser av hot och förföljelse pga av att han fritt och orädd har delat sin sanning till de som velat höra.
Vi pratade också om Black Lives Matter rörelsen och kaos inför presidentvalet. Om alternativ hälsa i en tid som där världen snabbt förändras i spåret av det man kallar en pandemi samtidigt som läkare tystas.
Jüri berättade även om spännande alternativ historia och delade sina tankar kring skapelsen.
Mycket nöje!
2020-10-17
Denna gången gick vi på djupet kring censuren och den förföljelse det kan resultera i. Jüri delade sina egna upplevelser av hot och förföljelse pga av att han fritt och orädd har delat sin sanning till de som velat höra.
Vi pratade också om Black Lives Matter rörelsen och kaos inför presidentvalet. Om alternativ hälsa i en tid som där världen snabbt förändras i spåret av det man kallar en pandemi samtidigt som läkare tystas.
Jüri berättade även om spännande alternativ historia och delade sina tankar kring skapelsen.
Mycket nöje!
2020-10-17
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