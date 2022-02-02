ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ИМЕТЬ ОТМЕННУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ, здоровье, и т.д. Проверено!

ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ИМЕТЬ ОТМЕННУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ, здоровье, накачать мышцы, похудеть и т.д. Проверено! Всего-то 4 минуты в день... Наша современная малоподвижная жизнь приводит людей в состояние и духовной, и физической слабости. Ожирение людей, в т.ч. и в России, приобретает масштаб эпидемии. Поэтому нужно стараться хоть как-то поддерживать свою физическую форму на достойном уровне. Особенно это касается мужчин — защитников Родины. Мы не станем предлагать каких-то особых фантастических диет. Не все из нас могут ходить в спортзалы и заниматься фитнесами. А вот предлагаемые упражнения, весьма похожие на земные поклоны — это очень даже всем нам помогут (проверено!). Понятно, что сердечникам и людям с тяжелыми патологиями и в преклонном возрасте такие упражнения не подойдут. А всем остальным — вперёд и с песней! 4 минуты в день каждый найти может, тем более, что упражнения можно делать хоть в поле, хоть в офисе. Для тех, кто захочет заниматься, можно вырезать звук из этого ролика, чтобы не смотреть на секундные стрелки во время упражнений. А закачать звук себе на телефон и проигрывать его во время тренировок. ПРОСТАЯ МЕТОДИКА — МАКСИМУМ ЭФФЕКТА... До начала упражнений японец успел обзавестись округлым животом, и мускулистым его назвать было никак нельзя. Но пять месяцев назад он решил заняться собой вплотную и добился потрясающих результатов: на фото красовался спортивного вида парень с рельефным телом. Он занимается по специальной системе — выполняет высокоинтенсивные интервальные тренировки по «методу табата», названному именем японского доктора Изуми Табаты, пишет AsiaOne. Метод заключаются в том, чтобы 20 секунд выполнять упражнение, вкладывая все силы, а потом десять секунд отдыхать. Один цикл длится четыре минуты. В итоге, занимаясь пять месяцев каждый день, парень похудел на 13 кг — с 72 до 59 кг — и потерял 18,2% жира. История Hiiragi Sensei впечатлила и вдохновила многих пользователей на то, чтобы заняться собой или не бросить тренировки. И парень даже решил подробнее поделиться своим опытом на «Ютубе». Он признался, что до недавнего времени был ленив и неправильно питался, но всё же смог взять себя в руки. И ничуть об этом не пожалел. ______________

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