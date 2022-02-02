ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ИМЕТЬ ОТМЕННУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ, здоровье, и т.д. Проверено!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ИМЕТЬ ОТМЕННУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ, здоровье, накачать мышцы, похудеть и т.д. Проверено! Всего-то 4 минуты в день... Наша современная малоподвижная жизнь приводит людей в состояние и духовной, и физической слабости. Ожирение людей, в т.ч. и в России, приобретает масштаб эпидемии. Поэтому нужно стараться хоть как-то поддерживать свою физическую форму на достойном уровне. Особенно это касается мужчин — защитников Родины. Мы не станем предлагать каких-то особых фантастических диет. Не все из нас могут ходить в спортзалы и заниматься фитнесами. А вот предлагаемые упражнения, весьма похожие на земные поклоны — это очень даже всем нам помогут (проверено!). Понятно, что сердечникам и людям с тяжелыми патологиями и в преклонном возрасте такие упражнения не подойдут. А всем остальным — вперёд и с песней! 4 минуты в день каждый найти может, тем более, что упражнения можно делать хоть в поле, хоть в офисе. Для тех, кто захочет заниматься, можно вырезать звук из этого ролика, чтобы не смотреть на секундные стрелки во время упражнений. А закачать звук себе на телефон и проигрывать его во время тренировок. ПРОСТАЯ МЕТОДИКА — МАКСИМУМ ЭФФЕКТА... До начала упражнений японец успел обзавестись округлым животом, и мускулистым его назвать было никак нельзя. Но пять месяцев назад он решил заняться собой вплотную и добился потрясающих результатов: на фото красовался спортивного вида парень с рельефным телом. Он занимается по специальной системе — выполняет высокоинтенсивные интервальные тренировки по «методу табата», названному именем японского доктора Изуми Табаты, пишет AsiaOne. Метод заключаются в том, чтобы 20 секунд выполнять упражнение, вкладывая все силы, а потом десять секунд отдыхать. Один цикл длится четыре минуты. В итоге, занимаясь пять месяцев каждый день, парень похудел на 13 кг — с 72 до 59 кг — и потерял 18,2% жира. История Hiiragi Sensei впечатлила и вдохновила многих пользователей на то, чтобы заняться собой или не бросить тренировки. И парень даже решил подробнее поделиться своим опытом на «Ютубе». Он признался, что до недавнего времени был ленив и неправильно питался, но всё же смог взять себя в руки. И ничуть об этом не пожалел. ______________
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ), позже разберётесь! Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya