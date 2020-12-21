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Témoignage de Ronald Bernard au cours de la Commission d'enquête internationale sur le trafic humain
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9 views • December 21, 2020
11 avr. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=n2ip52oDUbA
Marc St-Germain : https://www.youtube.com/channel/UCtY-2xp1NU97ZcPfjrjZVhA
Témoignage de Ronald Bernard, un banquier hollandais de l’élite mondialiste. Ronald Bernard a rapidement gravi les échelons de la finance mondiale jusqu’à ce qu’il soit invité à participer à des sacrifices d’enfants. C’est à ce moment précis qu’un déclic s’est opéré en lui et qu’il a décidé de cesser toutes ses activités financières frauduleuses. Après s’être caché sous de fausses identités durant des décennies pour ne pas se faire assassiner par ses anciens patrons, Ronald Bernard est sorti de l’ombre pour dévoiler tous les mécanismes du système financier mondial qui servent à maintenir la population dans un état constant de misère et de servitude. Le message final de Ronald Bernard en est un d’espoir en ce qu’il expose des solutions qui impliquent la participation de tout un chacun pour mettre fin à cette situation et reconstruire une nouvelle réalité basée sur des valeurs humanistes. Le lien original du témoignage de Ronald Bernard: https://www.youtube.com/watch?v=ReN_Jo1pt-g
Marc St-Germain : https://www.youtube.com/channel/UCtY-2xp1NU97ZcPfjrjZVhA
Témoignage de Ronald Bernard, un banquier hollandais de l’élite mondialiste. Ronald Bernard a rapidement gravi les échelons de la finance mondiale jusqu’à ce qu’il soit invité à participer à des sacrifices d’enfants. C’est à ce moment précis qu’un déclic s’est opéré en lui et qu’il a décidé de cesser toutes ses activités financières frauduleuses. Après s’être caché sous de fausses identités durant des décennies pour ne pas se faire assassiner par ses anciens patrons, Ronald Bernard est sorti de l’ombre pour dévoiler tous les mécanismes du système financier mondial qui servent à maintenir la population dans un état constant de misère et de servitude. Le message final de Ronald Bernard en est un d’espoir en ce qu’il expose des solutions qui impliquent la participation de tout un chacun pour mettre fin à cette situation et reconstruire une nouvelle réalité basée sur des valeurs humanistes. Le lien original du témoignage de Ronald Bernard: https://www.youtube.com/watch?v=ReN_Jo1pt-g
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