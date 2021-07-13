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Discours Macron du 12/7 : NOUS SOMMES EN GUERRE ! APPEL A MOBILISATION GENERALE !
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30 views • July 13, 2021
12 juillet 2021 : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Nous sommes définitivement en guerre contre une élite criminelle, il est temps de se lever et de refuser cette folie sanitaire. Macron vient d'officialiser un état ségrégationniste sanitaire pour un virus qui ne tue plus avec un taux d'incidence en semaine 26 de 1/100.000 !
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