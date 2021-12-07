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Sprawiedliwość po naszej stronie! Monika Cichocka, Sędzia Lara, Andy Choinski
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20 views • December 07, 2021
SPRAWIEDLIWOŚĆ PO NASZEJ STRONIE!
Zapraszamy na premierę arcyważnego materiału z udziałem Sędzi z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Audycja poprzedza kluczowe decyzje, które zapadną już 8 grudnia i zdecydują o naszej wolności.
Bądź z nami, będzie warto! PODAJ DALEJ!
PS Jakość dźwięku celowo została zaniżona/zmieniona, aby zachować anonimowość Pani Sędzi. Za wszelkie niedogodności związane z odbiorem, przepraszamy.
Grupa na Telegramie "Wysoka Świadomość":
https://t.me/monikacichocka
Zapraszamy na premierę arcyważnego materiału z udziałem Sędzi z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Audycja poprzedza kluczowe decyzje, które zapadną już 8 grudnia i zdecydują o naszej wolności.
Bądź z nami, będzie warto! PODAJ DALEJ!
PS Jakość dźwięku celowo została zaniżona/zmieniona, aby zachować anonimowość Pani Sędzi. Za wszelkie niedogodności związane z odbiorem, przepraszamy.
Grupa na Telegramie "Wysoka Świadomość":
https://t.me/monikacichocka
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