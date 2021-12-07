Sprawiedliwość po naszej stronie! Monika Cichocka, Sędzia Lara, Andy Choinski

SPRAWIEDLIWOŚĆ PO NASZEJ STRONIE!

Zapraszamy na premierę arcyważnego materiału z udziałem Sędzi z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Audycja poprzedza kluczowe decyzje, które zapadną już 8 grudnia i zdecydują o naszej wolności.

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PS Jakość dźwięku celowo została zaniżona/zmieniona, aby zachować anonimowość Pani Sędzi. Za wszelkie niedogodności związane z odbiorem, przepraszamy.



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