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Prensa Católica: Elena G. de White es la Hereje de la Semana. Papa es Hereje. Perseguidor de las Edades. Sella la Visión.
Salvado Para Servir
Salvado Para Servir
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13 views • September 23, 2022

Doblaje especial

Recarga de Poder Del Mediodía

Pastor Andrew Henriques

09 de Enero 2020

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Doblaje Completo al Español Latino por Salvado Para Servir

Este es tu OASIS ESPIRITUAL en tu VIAJE DE PEREGRINO hacia la CIUDAD CELESTIAL

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Una Porción de Pan Integral De La Panadería Celestial y NO de la Mesa de Jezabel

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Prensa Católica: Elena G. de White es la Hereje de la Semana. Papa es Hereje. Perseguidor de las Edades. Sella la Visión.

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Prensa Católica: Elena G. de White es la Hereje de la Semana. Papa es Hereje. Perseguidor de las Edades. Sella la Visión.

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Debido a los DERECHOS DE AUTOR del segmento de la “película de Juan Huss” este video no puede estar en YOUTUBE. Salvado Para Servir dobla al español las presentaciones completas, sin cortes.

—Salvado Para Servir [SPS] Profetiza De Nuevo—

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ENLACES DISPONIBLES:

ENLACE AL VIDEO ORIGINAL EN INGLÉS: https://youtu.be/oU4xNfZKBNs

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Todo el contenido original en inglés pertenece a:

ProphesyAgainTV - Saved To Serve.


Salvado Para Servir [SPS] Profetiza de Nuevo, sólo realiza la traducción, adaptación [con notas] y/o doblaje al español [latino] manteniendo así la integridad del contenido original, sin cortes. — Comparte y reproduce este material. Romanos 1:16,17 — Por favor, no añada ni quite al contenido, conservando así la integridad/totalidad del mismo. — Gratuitamente vosotros habéis recibido, gratuitamente dad. Mateo 10:8 — Gracias por vuestras oraciones.

{LDE 11.2} {EUD92 11.2} Habacuc 2:3-4

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Dios te bendiga.

¡Reaviva La Reforma! - ¡La Protesta Continúa!

Salvado Para Servir.

¡MARANATA, CRISTO VIENE MUY PRONTO! ¡PREPÁRATE!

Keywords
spiritualityreligionellenwhite
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