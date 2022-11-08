© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Die ganze Wahrheit in 2 Minuten! (FTAOL - From Truth And Other Lies)
#DeutschlandGmbH
Weil das Original von Andreas zensiert wurde, haben wir es nochmal komplett neu aufbereitet und schicken es wieder durch die Welt.
Der Ausschnitt ist aus der Serie "Hindafing" und gibt in 2 Minuten mehr Wahrheit her, als so manche stundenlangen Dokus.
Teilen erwünscht. :)
Danke und bis demnächst!
FTAOL-Mirror
Unsere Kanäle: https://linktr.ee/fromtruthandotherlies