Die ganze Wahrheit in 2 Minuten! (FTAOL - From Truth And Other Lies)





#DeutschlandGmbH





Weil das Original von Andreas zensiert wurde, haben wir es nochmal komplett neu aufbereitet und schicken es wieder durch die Welt.





Der Ausschnitt ist aus der Serie "Hindafing" und gibt in 2 Minuten mehr Wahrheit her, als so manche stundenlangen Dokus.





Teilen erwünscht. :)

Danke und bis demnächst!

FTAOL-Mirror





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