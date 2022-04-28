Lallende wimpertroela Mita, de vertaling!

Weten we het nog? Pro Rusland alcoholiste wimpertroela Mita Overvliet live?



Dronken als een termiet bungelend in de wodka, beelden die wij nooit meer zullen vergeten.

De oplettende kijker/luisteraar heeft vast opgemerkt dat lallende Mita ook wat in het buitenlands brabbelde.

Laten we dat nu hebben kunnen vertalen?



Held Tactus Magnus nam deze taak op zich en dankzij hem is nu duidelijk wat wimpertroela Mita nog meer zei.

Ga er lekker voor zitten!



Mita! Proost! De hartelijke groetjes van Tactus Magnus!