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Buzz Aldrin accidentally admits that they were not on the Moon - Бъз Олдрин случайно изтървава, че не са били на Луната - Плоската Земя - СТАМАТ
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445 views • February 20, 2021
Jan 22, 2020
https://stamat.org/
В интервю, водено от 8-годишно момиче, Масонът Астронавт Бъз Олдрин случайно разкрива Истината, че НАСА не са летели до Луната преди 50 години!
In an interview taken by an 8-year-old girl, Freemason Astro-not Buzz Aldrin accidentally reveals the Truth that NASA did not fly to the Moon 50 years ago!
- Защо никой не е бил на Луната от толкова дълго време?
- Това не е въпрос на осемгодишна. Това е моят въпрос. Аз искам да знам, но мисля, че зная. Щото не сме ходили там и... Но така се случи. И, ако това не се случи, хубаво е да се знае защо не се е случило. Така че за в бъдеще, ако искаме да продължим да правим нещо, ние трябва да знаем по каква причина нещо спря в миналото. Ние искахме да продължим!
https://stamat.org/
В интервю, водено от 8-годишно момиче, Масонът Астронавт Бъз Олдрин случайно разкрива Истината, че НАСА не са летели до Луната преди 50 години!
In an interview taken by an 8-year-old girl, Freemason Astro-not Buzz Aldrin accidentally reveals the Truth that NASA did not fly to the Moon 50 years ago!
- Защо никой не е бил на Луната от толкова дълго време?
- Това не е въпрос на осемгодишна. Това е моят въпрос. Аз искам да знам, но мисля, че зная. Щото не сме ходили там и... Но така се случи. И, ако това не се случи, хубаво е да се знае защо не се е случило. Така че за в бъдеще, ако искаме да продължим да правим нещо, ние трябва да знаем по каква причина нещо спря в миналото. Ние искахме да продължим!
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