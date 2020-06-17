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Plandemic Movie in Italiano
Dino Tinelli
Dino Tinelli
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7730 views • June 17, 2020
E' con piacere che ho pubblicato il video con le voci in lingua italiana per chi non ama leggere i sottotitoli.
Per coloro che sono stati ipnotizzati dal televisore e che ancora non sanno niente, questo video è CENSURATO su tutte le piattaforme di regime del NUOVO ORDINE MONDIALE che ha preso possesso SILENZIOSAMENTE dell'INTERO MONDO con la strategia di diffusione della paura attraverso la pandemia di un virus che non c'è.
E' con piacere che ho pubblicato il video con le voci in lingua italiana per chi non ama leggere i sottotitoli.
Per coloro che sono stati ipnotizzati dal televisore e che ancora non sanno niente, questo video è CENSURATO su tutte le piattaforme di regime del NUOVO ORDINE MONDIALE che ha preso possesso SILENZIOSAMENTE dell'INTERO MONDO con la strategia di diffusione della paura attraverso la pandemia di un virus che non c'è.
Invito alla condivisione, anche se come si sa, non funziona sempre perché VENGONO CENSURATI ADDIRITTURA i link del canale Brighteon, quando inoltrati attraverso i portali di regime come ad esempio Facebook, Twitter, Google ecc.
La pandemia era stata preannunciata nel 2017 dal dott. Fauci come si vede a fine video.
Il video è stato pubblicato per la prima volta il 4 maggio 2020 e poi BANNATO da tutti i social e fatto passare come FAKE NEWS. Che senso avrebbe BANNARLO allora?
Essere ignoranti non significa farsi ammazzare dai criminali di stato.
Keywords
censuraregime totalitariostoria cambiataitalia sotto dittatura
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