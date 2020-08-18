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Entretien avec Dr Tal Schaller - "Médecine Holistique: Les secrets pour rester en parfaite santé"
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6 views • August 18, 2020
2 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=3Y_WsVLG3S4
Être Soi : https://www.youtube.com/channel/UCJ_XEd8IPTOhOxkaWQxmOeg
Le thème de ce live : ✨" MÉDECINE HOLISTIQUE : LES SECRETS POUR RESTER EN PARFAITE SANTÉ "✨
Dr Tal Schaller est: Médecin généraliste - Naturopathe - Homéopathe - Psychothérapeute. Il est un véritable expert de la médecine alternative. Pionnier de la santé, penseur avant-gardiste, conférencier et écrivain, il a publié de nombreux ouvrages de référence sur les thèmes de la spiritualité et la santé holistique.
Vous souhaitez :
➢ Accéder à une hygiène saine et maintenir vos 4 corps en santé,
➢ Sortir de l’hypnose collective pour vous guérir vous-même,
➢ Prendre la responsabilité de votre santé pour avancer vers l’indépendance et la conscience,
Vous avez 2 choix :
1. Rester dépendant de la science
2. Ou révéler votre pouvoir d’auto-guérison grâce à des techniques ancestrales qui ont fait leurs preuves
Venez découvrir dans ce live :
➢ Comment aller plus loin dans votre guérison holistique grâce à la connaissance de vos 4 corps
➢ Le sens de la maladie
➢ Comment vous soigner autrement
➢ Comment développer votre pouvoir d'auto-guérison
➢ Le point de vue de Tal sur la crise actuelle (Covid 19) et sur les vaccins !
...
⚠️ INFOS :
☛ https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipient-table-2.pdf
☛ FILM VAXXED, partie 1 (sous titres Français)
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=EHVmcXvbAWA
Lien Facebook : https://www.facebook.com/watch/?v=816604072116778
☛ SITE OFFICIEL VAXXED https://vaxxedthemovie.com
POUR NOUS SUIVRE
➾ Site web Être Soi, le blog du développement personnel : www.etresoi.io
➾ Facebook : https://www.facebook.com/etresoi.io/?ref=bookmarks
➾ Instagram : https://www.instagram.com/etresoiofficiel/
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