Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"О ковид — «Это попытка уничтожить человеческую расу» ...Пришло время проснуться! (Свидетельство, доктор Coldwell)".



Большинство землян совершили ошибку — отвергли ПОМОЩЬ, ЗАЩИТУ Пришедшей Матери МиРАздания, Троицы, Духа Святого Матерь-Отец-Сын в Едином Вечном Лике Самой Любви! Предсказанной «Утешительницы» (Иоанна, гл.14-17), Духа Истины, о Явлении Которой было Возвещано. Поэтому, единственно через исправление сделанной ошибки земляне БУДУТ СПАСЕНЫ!

Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил тьмы, и поэтому происходит всё так как сейчас. Необходимо пробудиться духовно, иначе тёмные тёмные полностью исполнят свой план, поработив даже живые души, при этом совершив вполне заслуженное наказание безверных, бездумных потребителей и врагов Света, Жизни. Поэтому лишь мирскими прагматичными методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, кроме пробуждения активности, — будет разве что лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.

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"Доктор Леонард Колдуэлл из США. Колдуэлл является автором 19 книг, включая популярную книгу «Единственный ответ на рак». По данным Института медицинских исследований из Бад-Нендорфа (Нижняя Саксония, Германия), у доктора Леонарда Колдуэлла, самый высокий процент излечения от рака, а именно 93,2%. Он помог излечиться от рака более 35000 человек. Говорит о короновирусе и о вреде тестов, о влиянии прививок на развитие рака. Прививки — это бомба замедленного действия и все привитые умрут в течении ближайших 3-5 лет".

Если бы говорили «УМРИТЕ, или выгоним с работы!», — то многие бы сделали правильный выбор. Но поскольку говорят, завуалировано: «Вакцинируйтесь, или увольнение», то миллионы соглашаются, не зная чем это им грозит.

МОЛИТВА СВЕТА



Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Да Будет Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Пошли мне Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Защити меня Своим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! ПоРАзи Своим Светом Тьму!





Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ возполняюсь Тобой!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ излучаю Свет!





Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Тварится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Струится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Свет ПоРАжает Тьму!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Свет ОтРАжает Тьму!