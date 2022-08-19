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MK NAOMI | In Ultra We Trust | TRUST ULTRA TRUST NAOMI (CZ titulky)
spacebusterscz
spacebusterscz
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203 views • August 19, 2022

Nejlepší dokument na téma MK:Ultra a MK:Naomi, dvou projektů vlády Spojených států amerických (SSA) a CIA. Originální úhel pohledu a syntéza dostupných a z mnoha zdrojů ověřených informací o biologické válce, kterou proti nám vedou naše vlády. Nic není náhoda, všechno je pečlivě připravené a naplánované. Většina z nás se topí v nepřeberném množství dezinformací, tápeme a necháváme se znovu a znovu napálit. Zavádějícími a mylnými informacemi je bohužel přesycená i tak zvaná "mediální alternativa", zejména pak sociální sítě. Množství děsivých s neuvěřitelných zpráv nijak nezmírňuje vlny strachu, které se v nás snaží vyvolávat mediální svět "hlavního proudu."Chemtrails, GMO, jedy v potravinách, jedy v půdě, jedy místo léků, vražedné protokoly alopatické medicíny - jako by toho všeho nebylo dost. Přesto jsou - zejména sociální média plná dalších "senzací" o tom, co všechno je jak nebezpečné a zločinně pokřivené. Většina z toho jsou skutečné dezinformace, omyly, nepochopení, věci vytržené z kontextu, takže vypadají dokonce ještě horší, než jaká je skutečnost. Nepomáhá to porozumění, pochopení, ani zklidnění a aktivaci sebeobranných mechanizmů. Problém je možné začít řešit až v okamžik, kdy ho opravdu chápeme, rozumíme jeho podstatě a nabyli jsme odhodlání najít skutečné příčiny problémů a následně je odstranit.

Tento film je proto extrémně důležitý, protože se snaží napravit mnoho škod, které vznikají neustálou unáhleností a zkratkovitou syntézou dílčích informací bez hlubšího vhledu a kontextu. Hydrochlorochin, Ivermectin, ani žádný další jed nedokáže vyléčit žádnou nemoc, natož pak otravu jedy a toxiny, které jsou pravou příčinou všech nemocí, které známe.


Hledejme pravdu a odměnou nám bude kromě pevného zdraví i SVOBODA. Jediné, co nás dokáže osvobodit je PRAVDA a hluboké pochopení toho, jak spolu souvisí fakta neboli skutečnosti. Nejdůležitější je - zůstat soustředění na to podstatné a nebojím se říct - hlavně to NEJPODSTATNĚJŠÍ - to je jediná cesta, jak v chaosu objevit skrytý řád. Podružnosti zapadají na svá místa úplně samy, když dokážeme správně pochopit to nejpodstatnější a následně do podstatné. Odpovědi hledejte ve svém srdci. ❤️❤️❤️


Překlad a titulky: Daniel Albrecht aka @daadulka ❤️🇨🇿🍀

Pozvánka na Odysee: https://odysee.com/$/invite/@daadulka:5

(c) Creative Commons Attribution 4.0


Za překlady mi nikdo neplatí, takže pokud byste chtěli přispět libovolnou částkou na mé živobytí, budu moc rád. Číslo bankovního účtu a mé krypto-peněženky najdete v mém profilu:

https://odysee.com/@daadulka:5?view=about


Všem, kteří již přispěli moc děkuji. ❤️❤️❤️❤️❤️


Zdroj: Spacebusters, @spacebusters

original name (odysee.com):

TRUST ULTRA TRUST NAOMI

odkaz:

https://odysee.com/@spacebusters:c9/In-Ultra-We-Trust:c

původní popis:

A chillingly deep dark dive into the shadows of the Government Alphabet Agency underworld of big tech and big Pharma biowarfare and it’s sinister connection to the current events happening around us right now.

To buy our merchandise and help promote our channel, click here:

https://spacebusters.creator-spring.com


Další překlady od Spacebusters najdete zde:

https://odysee.com/@SpaceBusters.CZ:7

Keywords
healthtoxinsnatureiatrogenicjabscovid-19fallcabaldsc
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