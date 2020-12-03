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ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΥ ΔΙΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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935 views • December 03, 2020
Το σενάριο στο τελευταίο επεισόδιο της καθημερινής σαπουνόπερας έλεγε πως ήρθε η ώρα να παρουσιαστεί ότι η Αγγλία ενέκρινε πρώτη στον κόσμο το εμβόλιο mRNA της pfizer και συνεπώς ξεκινά ταχύτατα διανομή. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι για κανένα λόγο θα πρέπει να ενθουσιαζόμαστε καθώς έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για την αντιμετώπιση του ιού, είπε ο Τζόνσον.

Την ίδια άποψη, ως συνήθως, έχουν και όλα οι υπόλοιποι υπηρέτες της παγκόσμιας συνομοταξιας που έχει βάλει αμέτι μουχαμέτι να μας “εμβολιάσει” σαν ένα κοπάδι χοίρους. To οποίο πλέον έχουμε καταλάβει πως δεν είναι καν εμβόλιο αλλά παρέμβαση στο ανθρώπινο γενετικό υλικό.

Ταυτόχρονα, οι αδιάλειπτες προσπάθειες τους να μας πείσουν μες στη βιασύνη τους ότι όλα γίνονται νόμιμα και με ασφάλεια μόνο μπούμερανγκ μπορεί πλέον να τους γυρίσει. Πλέον όμως γι’αυτούς δεν υπάρχει επιστροφή, οφείλουν να συνεχίσουν να κηρύττουν το δόγμα του τρανσανθρωπισμού που τους έχει επιβληθεί.


Για επικοινωνία: [email protected]

Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr

Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar

Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/


The scientists have done it, says PM after vaccine approval https://www.bbc.co.uk/news/live/uk-55155953

Coronavirus in Scotland: Army to help vaccine roll-out https://www.thetimes.co.uk/article/coronavirus-in-scotland-army-to-help-vaccine-roll-out-6zm3b8259

Κορωνοϊός: Κανονική ζωή μόνο για τους εμβολιασμένους; https://www.cnn.gr/kosmos/story/245055/koronoios-kanoniki-zoi-mono-gia-toys-emvoliasmenoys

Johnson suffers biggest Commons revolt as MPs back tougher Covid tiers https://www.theguardian.com/world/2020/dec/01/johnson-suffers-biggest-commons-revolt-as-mps-back-tougher-covid-tiers

Mexico aiming to start COVID-19 vaccinations in December https://www.reuters.com/article/amp/idUSKBN2842D7

A DARPA-Funded Implantable Biochip to Detect COVID-19 Could Hit Markets by 2021 https://www.mintpressnews.com/darpa-covid-19-vaccine-implant-mrna/271287/

Κορωνοϊός: Αμερικανοί ερευνητές σχεδιάζουν εμφυτεύσιμο βιοτσίπ που θα ανιχνεύει τον ιό https://www.protothema.gr/world/article/1046696/koronoios-amerikanoi-ereunites-shediazoun-emfuteusimo-viotsip-pou-tha-anihneuei-ton-io

Μικροτσίπ αλλάζει την καθημερινότητα του εργαζόμενου - hi-tech https://youtu.be/YQJXszqrf3E

Microsoft files patent to record and score meetings on body language https://www.bbc.co.uk/news/technology-55133141

Πρώην αντιπρόεδρος της Pfizer: Δεν χρειάζεται εμβόλιο για την COVID-19 https://gegonotstomikroskpio.com/2020/11/%cf%80%cf%81%cf%8e%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-pfizer-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84/

Ν.Σύψας: «Και το επόμενο καλοκαίρι του 2021 θα ισχύσουν τα μέτρα απαγόρευσης ακόμα και με εμβόλιο»! https://doxaorfanakigreece.home.blog/2020/12/01/%ce%bd-%cf%83%cf%8d%cf%88%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-2021/

Masks do not control a virus… Masks control you! https://twitter.com/o_rips/status/1317900848379260928

7 κόλπα για να μάθεις στο παιδί να φοράει (και να μην βγάζει) την μάσκα https://www.iatropedia.gr/paidi/7-kolpa-gia-na-matheis-sto-paidi-na-foraei-kai-na-min-vgazei-tin-maska/134299/

Μερικοί άνθρωποι υποψιάζονται ότι χάνουν τα δόντια τους εξαιτίας της Covid-19 https://www.amna.gr/mobile/articleen/509401/Merikoi-anthropoi-upopsiazontai-oti-chanoun-ta-dontia-tous-exaitias-tis-Covid-19

Δραματικές οι παράπλευρες απώλειες της πανδημίας για τους ασθενείς με καρκίνο https://dailypharmanews.gr/site/post/16609/Dramatikes-oi-parapleures-apoleies-tis-pandimias-gia-tous-astheneis-me-karkino

Επιδημιολόγος του Columbia: «Θα περάσουμε την υπόλοιπη ζωή μας με τον κορονοϊό» https://piraeuspress.gr/diethni/ygeia-diethni/465199/epidimiologos-tou-columbia-tha-perasoume-tin-ypolipi-zoi-mas-me-ton-koronoio/

Δύο εφημερίδες «καίνε» τον ΕΟΔΥ για «ανακρίβειες» στην καταγραφή των κρουσμάτων https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/270662_dyo-efimerides-kaine-ton-eody-gia-anakribeies-stin-katagrafi-ton-kroysmaton

Κορονοϊός: Έφτασαν στην Ελλάδα τα πρώτα ειδικά ψυγεία για τα εμβόλια (vid) https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ygeia/322240/koronoios-eftasan-stin-ellada-ta-prota-eidika-psygeia-gia-ta-emvolia-vid

Germany... The people protesting for their freedom.… https://www.facebook.com/marki.playss/videos/10158730640086136/
Keywords
vaccinesconspiracypfizercoronavirus
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