Война в Украине - новости с оккупированных территорий

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Война в Украине. На оккупированных территориях Украины полицейский произвол, вовлечение детей в милитаристские нацистские организации, мнение Венечки об обстрелах мирных городов - Знаем что оружие не точное. знаем что там гражданское мирное население но стреляем и будем стрелять. Успехи ЗСУ в уничтожении российских оккупантов на территории Украины.