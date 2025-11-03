Polityka, finanse i konflikty okiem topowego analityka cykli M. Armstronga.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
W tym wywiadzie omawiane są zagadnienia zadłużenia państwowego, wojny, inwestycji, kontroli kapitału, CBDC, kryptowalut, cykli wojny i rewolucji, ataków pod fałszywą flagą. Armstrong omawia też na końcu wywiadu jego propozycję przedłożoną administracji D. Trumpa na temat ekonomicznego rozwiązania konfliktu Rosja-USA wokół Ukrainy.
Więcej na temat prac Armstronga: https://www.prisonplanet.pl/trend_trak/cykliczne_trendy,p705245103