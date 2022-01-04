© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ANOTHER ONE BITES THE DUST! MP - WHEN WILL THEY WAKE UP??????? #VAXXEDLIVESMATTER - IS ANYONE WILLING TO POINT OUT EVERYONE IS DROPPING DEAD AFTER THE JAB!
Follow
1
Share
Report
824 views • January 04, 2022
The 5G-FLU-CONNECTION - https://www.brighteon.com/f74273e4-aede-4707-b1d4-dc7dc6e442f6
Pfizer forced governments to accept terrorist clauses - https://www.brighteon.com/0c354f25-7747-40fc-9ffb-35953fd1f6fb
UNBOOK YOUR HOLLS YOUR NOT INSURED AND THE AIRLINES HAVE ADVISED VAXXED NOT TO FLY BECAUSE OF CLOTS! - IS THAT NOT THE REASON YOU GOT THE JAB??? NOW YOU CANT DO ANYTHING! - ARE YOU AWAKE YET??? - https://www.bitchute.com/video/uvyhg0hAEB0E/
THEY ARE KILLING YOU WILL YOU WAKE UP????? 3 YEAR OLD DEAD STRAIGHT AWAY AFTER THE JAB! MURDER! - https://www.brighteon.com/f7d273ed-01ff-4f20-9c4b-7c01b11e425e
CHINA - PEOPLE BLEEDING FROM THE EYES NOSE EARS 5G EMP RADIATION PULSED MICROWAVE DEATHS - THEY WILL MASSACRE THE POPULATION AND BLAME IT ON A VARIANT! - ITS GENOCIDE!!!!! - https://www.brighteon.com/cf114f01-aa79-40b7-ad7a-51c4b0714c4d
GENOCIDE! ORGANS OF DEAD VACCINATED PEOPLE SHOW SIGNS OF INDUCED ORGAN ATTACK! https://www.brighteon.com/4e4dee11-f910-4c61-8357-8dfca02701e2
1985 PREDICTIVE PROGRAMMING - https://www.brighteon.com/14a23ca4-149e-4bba-b9d7-17ea9fb3617e
Pfizer forced governments to accept terrorist clauses - https://www.brighteon.com/0c354f25-7747-40fc-9ffb-35953fd1f6fb
UNBOOK YOUR HOLLS YOUR NOT INSURED AND THE AIRLINES HAVE ADVISED VAXXED NOT TO FLY BECAUSE OF CLOTS! - IS THAT NOT THE REASON YOU GOT THE JAB??? NOW YOU CANT DO ANYTHING! - ARE YOU AWAKE YET??? - https://www.bitchute.com/video/uvyhg0hAEB0E/
THEY ARE KILLING YOU WILL YOU WAKE UP????? 3 YEAR OLD DEAD STRAIGHT AWAY AFTER THE JAB! MURDER! - https://www.brighteon.com/f7d273ed-01ff-4f20-9c4b-7c01b11e425e
CHINA - PEOPLE BLEEDING FROM THE EYES NOSE EARS 5G EMP RADIATION PULSED MICROWAVE DEATHS - THEY WILL MASSACRE THE POPULATION AND BLAME IT ON A VARIANT! - ITS GENOCIDE!!!!! - https://www.brighteon.com/cf114f01-aa79-40b7-ad7a-51c4b0714c4d
GENOCIDE! ORGANS OF DEAD VACCINATED PEOPLE SHOW SIGNS OF INDUCED ORGAN ATTACK! https://www.brighteon.com/4e4dee11-f910-4c61-8357-8dfca02701e2
1985 PREDICTIVE PROGRAMMING - https://www.brighteon.com/14a23ca4-149e-4bba-b9d7-17ea9fb3617e
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.