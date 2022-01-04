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ANOTHER ONE BITES THE DUST! MP - WHEN WILL THEY WAKE UP??????? #VAXXEDLIVESMATTER - IS ANYONE WILLING TO POINT OUT EVERYONE IS DROPPING DEAD AFTER THE JAB!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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824 views • January 04, 2022
The 5G-FLU-CONNECTION - https://www.brighteon.com/f74273e4-aede-4707-b1d4-dc7dc6e442f6

Pfizer forced governments to accept terrorist clauses - https://www.brighteon.com/0c354f25-7747-40fc-9ffb-35953fd1f6fb

UNBOOK YOUR HOLLS YOUR NOT INSURED AND THE AIRLINES HAVE ADVISED VAXXED NOT TO FLY BECAUSE OF CLOTS! - IS THAT NOT THE REASON YOU GOT THE JAB??? NOW YOU CANT DO ANYTHING! - ARE YOU AWAKE YET??? - https://www.bitchute.com/video/uvyhg0hAEB0E/

THEY ARE KILLING YOU WILL YOU WAKE UP????? 3 YEAR OLD DEAD STRAIGHT AWAY AFTER THE JAB! MURDER! - https://www.brighteon.com/f7d273ed-01ff-4f20-9c4b-7c01b11e425e

CHINA - PEOPLE BLEEDING FROM THE EYES NOSE EARS 5G EMP RADIATION PULSED MICROWAVE DEATHS - THEY WILL MASSACRE THE POPULATION AND BLAME IT ON A VARIANT! - ITS GENOCIDE!!!!! - https://www.brighteon.com/cf114f01-aa79-40b7-ad7a-51c4b0714c4d


GENOCIDE! ORGANS OF DEAD VACCINATED PEOPLE SHOW SIGNS OF INDUCED ORGAN ATTACK! https://www.brighteon.com/4e4dee11-f910-4c61-8357-8dfca02701e2

1985 PREDICTIVE PROGRAMMING - https://www.brighteon.com/14a23ca4-149e-4bba-b9d7-17ea9fb3617e
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© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

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