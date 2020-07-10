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Γέροντας ασκητής: To 90% των “προφητειών” που διαβάζετε στο internet είναι ψευδοπροφητείες ...
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11 views • July 10, 2020
- Για τον φόβο που “καλλιεργήθηκε” από κάποιους για τον σεισμό: Όταν ακούτε ημερομηνίες από κάποιους “δήθεν” γέροντες που λένε ... από την τάδε έως την τάδε ημερομηνία θα γίνει σεισμός ... να κρατάτε μικρό καλάθι! ... Να μην φοβόσαστε, οι άγιοι πατέρες έχουν προφητεύσει για τον σεισμό, αλλά δεν έχουν ορίσει χρόνο ...
- Ο γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης είχε πει: “Οι πολυκατοικίες στην Αθήνα θα συγκρούονται σαν τα κριάρια και ... στις τρεις, η μία θα στέκει όρθια” ... γιατί μένουμε αμετανόητοι.
- Για μεγάλο σεισμό μιλούσε και ο Άγιος Παϊσιος ... για ένα μεγάλο τράνταγμα, όπως έλεγε.
- Γέροντας ασκητής λέει, ότι θα έρθει 7μηνη καραντίνα και θα έχουμε και πολλά θύματα από τον κορωναϊό, γιατί όχι μόνον δεν υπήρξε μετάνοια, αλλά είμαστε και προκλητικοί απέναντι στον ... Ουρανό με το να αμφισβητούμε την Θεία Κοινωνία!
- Το εμβόλιο για τον κορωναϊό είναι η Θεία Κοινωνία.
- Ο γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης είχε πει: “Οι πολυκατοικίες στην Αθήνα θα συγκρούονται σαν τα κριάρια και ... στις τρεις, η μία θα στέκει όρθια” ... γιατί μένουμε αμετανόητοι.
- Για μεγάλο σεισμό μιλούσε και ο Άγιος Παϊσιος ... για ένα μεγάλο τράνταγμα, όπως έλεγε.
- Γέροντας ασκητής λέει, ότι θα έρθει 7μηνη καραντίνα και θα έχουμε και πολλά θύματα από τον κορωναϊό, γιατί όχι μόνον δεν υπήρξε μετάνοια, αλλά είμαστε και προκλητικοί απέναντι στον ... Ουρανό με το να αμφισβητούμε την Θεία Κοινωνία!
- Το εμβόλιο για τον κορωναϊό είναι η Θεία Κοινωνία.
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