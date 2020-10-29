¿Vacunas “Anti” covid de la Muerte o Dióxido de Cloro que Salva Vidas? (Version ampliada)

24 especialistas internacionales abordan la problemática

. de la pandemia y su eventual cuarentena,

. del inadecuado rechazo a efectivas terapias alternativas y

. de los impulsivos, obligatorios y peligrosos planes de vacunación “anti” covid.

Dicha temática es tratada desde todos los aspectos: científico, médico y sanitario, humanitario, social y económico, político, geopolítico, jurídico y legal, y de los mismos

se desprenden los siguientes interrogantes:

. Esta pandemia, ¿es real o es un mal intencionado y premeditado genocidio mundial?

. ¿Qué hay detrás de la cuarentena y de la imposición compulsiva y obligatoria de las nuevas vacunas de diseño ARN “anti covid”?

. Estas, ¿son seguras, efectivas y necesarias, o todo lo contrario?

. ¿Qué es el dióxido de cloro y debido a que se lo censura, prohíbe, difama y se lo ataca tanto?

. Este, ¿realmente es toxico, ineficaz e incluso peligroso, o todo lo contrario y de verdad cura?

. ¿Existen precedentes históricos referentes a la no toxicidad y eficacia del CDS como tratamiento terapéutico?

. De igual manera, en el presente, ¿ya se han logrado ensayos clínicos terapéuticos los cuales sustentan la eficacia del CDS?

. Los médicos y científicos que tanto lo apoyan, consumen para uso terapéutico propio, difunden e incluso lo utilizan con sus pacientes como tratamiento terapéutico para muchas afecciones graves incluidos los síndromes de covid, ¿por qué son tan atacados, censurados, perseguidos, prohibidos, profesional y jurídicamente sancionados, difamados, presionados e incluso amenazados?

. De igual manera, ¿por qué son tan atacados, censurados, profesionalmente castigados, difamados, perseguidos, prohibidos, presionados e incluso amenazados los periodistas, medios de comunicación, políticos y cualquier otra persona que esté a favor del dióxido de cloro y por ende este apoyándolo o difundiéndolo?

. ¿Qué oscuros intereses, verdades y mentiras se esconden detrás de todo esto?

. ¿Quiénes son los que están a favor y en contra del dióxido de cloro?

. ¿Quiénes son los que están a favor y en contra de las vacunas de diseño de nueva generación “anti” pandemia?

. ¿Quiénes son los que mienten, traicionan y explotan a los enfermos y pacientes, y quienes los que no?



En cumplimiento de la agenda de destrucción, dominio y explotación de esta manipulada pandemia impulsada por los poderes globalistas supranacionales, algunos traidores gobiernos de Latinoamérica ya están promulgando peligrosas leyes de vacunación obligatoria que violan los derechos individuales y constitucionales.

Si cae Latinoamérica, cae el mundo entero.

Por lo tanto, despertemos ya, despertemos de una vez. Saltemos a la acción. Nuestro futuro, nuestro destino y nuestras vidas están en inminente riesgo.

Solamente logrando estar inteligente y sólidamente unidos lograremos vencer dichos planes y agendas.



Gracias a la valentía de algunos médicos, científicos, periodistas y medios de comunicación independientes, abogados, jueces y políticos, ya se están llevando a cabo acciones legales a nivel nacional e internacionales a favor del dióxido de cloro y en contra de quienes pretenden continuar llevando a cabo la agenda de esta pandemia sustentada por las elites globalistas pertenecientes a este Nuevo Orden Mundial.

Sigamos el ejemplo de estos valerosos héroes, sumémonos todos a estas iniciativas, saltemos de una vez por todas a la acción. Aprovechemos estas oportunidades, ya no queda más tiempo que perder.