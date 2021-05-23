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Ο Γερουσιαστής Μπομπ Χολ για τους Εμβολιασμούς
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60 views • May 23, 2021
Επιτροπή Γερουσίας του Τέξας στις 6/5/2021
με θέμα τους (υποχρεωτικούς) εμβολιασμούς covid-19.
Κάποια στατιστικά ιστορικά στοιχεία από το Γερουσιαστή Μπομπ Χολ.
Βρήκαμε το βίντεο εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=hSaCYVU6zH4
Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη συνεδρίαση της ημέρας εδώ:
https://tlcsenate.granicus.com/MediaPlayer.php?clip_id=15926
Εδώ θα βρείτε εμάς:
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https://rumble.com/c/c-673507
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με θέμα τους (υποχρεωτικούς) εμβολιασμούς covid-19.
Κάποια στατιστικά ιστορικά στοιχεία από το Γερουσιαστή Μπομπ Χολ.
Βρήκαμε το βίντεο εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=hSaCYVU6zH4
Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη συνεδρίαση της ημέρας εδώ:
https://tlcsenate.granicus.com/MediaPlayer.php?clip_id=15926
Εδώ θα βρείτε εμάς:
https://eternalnowblog.com/
https://rumble.com/c/c-673507
https://www.youtube.com/c/EternalNow8888
https://newtube.app/user/EternalNow https://www.bitchute.com/channel/mtJqCH1fVCzO/
https://www.youtube.com/c/EternalNow4444
https://www.facebook.com/EternalNowblog
https://mewe.com/group/6001b229636e347d254673c6
Σας αρέσει η δουλειά μας; Κεράστε μας έναν καφέ! paypal.me/EternalNowblog
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