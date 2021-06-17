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ΑΥΘΕΝΤΙΕΣ & ΗΛΙΘΙΟΙ - Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 17-6-21
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0 view • June 17, 2021
#Καζάκης #Βαρουφάκης #Πολάκης #ΚΚΕ #Εμβόλια #Παρενέργειες #Θάνατοι #Πληθωρισμός #Φτώχεια
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:
Νομοσχέδιο Χατζηδάκη: Οι δηλώσεις Βαρουφάκη και η δημοκρατία
Ο αναγκαστικός εμβολιασμός και ο Πολάκης
Οι κομμουνιστές του Real fm
Oι επαγγελματίες της πολιτικής
Η Ούρσουλα και το εθνικό σχέδιο ανθεκτικότητας
Το Ελλάδα 2.0 σημαίνει μείωση μισθών και συντάξεων
Οικονομία: Μην τους ακούτε… είναι απατεώνες
Από που προέρχεται ο φόβος για τον πληθωρισμό;
🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
Δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις η δημιουργία χρήματος;
Πόσο αυξήθηκε η περιουσία των ελίτ
Η αύξηση της φτώχειας στις αστικές περιοχές
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει μείωση κενών θέσεων εργασίας
Η αξιοπιστία των Θεσμών
Εμβολιασμοί: Νέα στοιχεία παρενεργειών και θανάτων στις ΗΠΑ
Εντυπωσιακή η κλιμάκωση παρενεργειών
Reuters: Θάνατοι εμβολιασμένων με Covid 19 στην Ινδονησία
Συσχετισμός θανάτων με εμβολιασμούς
Μελέτη μεταδοτικότητας από την Ισπανική γρίπη
Αυθεντίες και ηλιθιότητα
ΠΟΥ: Συστήνει lockdown στην Ινδονησία
Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
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Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:
Νομοσχέδιο Χατζηδάκη: Οι δηλώσεις Βαρουφάκη και η δημοκρατία
Ο αναγκαστικός εμβολιασμός και ο Πολάκης
Οι κομμουνιστές του Real fm
Oι επαγγελματίες της πολιτικής
Η Ούρσουλα και το εθνικό σχέδιο ανθεκτικότητας
Το Ελλάδα 2.0 σημαίνει μείωση μισθών και συντάξεων
Οικονομία: Μην τους ακούτε… είναι απατεώνες
Από που προέρχεται ο φόβος για τον πληθωρισμό;
🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
Δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις η δημιουργία χρήματος;
Πόσο αυξήθηκε η περιουσία των ελίτ
Η αύξηση της φτώχειας στις αστικές περιοχές
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει μείωση κενών θέσεων εργασίας
Η αξιοπιστία των Θεσμών
Εμβολιασμοί: Νέα στοιχεία παρενεργειών και θανάτων στις ΗΠΑ
Εντυπωσιακή η κλιμάκωση παρενεργειών
Reuters: Θάνατοι εμβολιασμένων με Covid 19 στην Ινδονησία
Συσχετισμός θανάτων με εμβολιασμούς
Μελέτη μεταδοτικότητας από την Ισπανική γρίπη
Αυθεντίες και ηλιθιότητα
ΠΟΥ: Συστήνει lockdown στην Ινδονησία
Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
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