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1 ПРИВЕТСТВИЕ И ТЕМАТИКА КАНАЛА
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1 view • February 19, 2022
Неофициальный перезалив с
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
В этом коротком видео я хочу анонсировать темы о физическом политическом и религиозном мироустройстве пространства в котором мы все живем, загадках истории, необъяснимых явлениях, о человеческом теле и его энергетическом потенциале, а так же других странных и загадочных событиях. Первоначальная информация берется из открытых источников и далее исследование ведется с помощью собственного подсознания и информация которую дает подсознание человека ну практически полностью переворачивает всю картину мира...
Весьма забавно и интересно поделиться этим с Вами.
#КАКУСТРОЕНМИР #ЧЕЛОВЕК #ЗАГАДКИИСТОРИИ
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
В этом коротком видео я хочу анонсировать темы о физическом политическом и религиозном мироустройстве пространства в котором мы все живем, загадках истории, необъяснимых явлениях, о человеческом теле и его энергетическом потенциале, а так же других странных и загадочных событиях. Первоначальная информация берется из открытых источников и далее исследование ведется с помощью собственного подсознания и информация которую дает подсознание человека ну практически полностью переворачивает всю картину мира...
Весьма забавно и интересно поделиться этим с Вами.
#КАКУСТРОЕНМИР #ЧЕЛОВЕК #ЗАГАДКИИСТОРИИ
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
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