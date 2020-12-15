Büyük Resim - KORKUNÇ PLAN - Her şeye hazır olun !

Aklınızın bir köşesinde bulunsun...Çok daha büyük tehlikeler kapımızda...● Bu yapının önemli bir bölümünü para fonları oluşturduğu için ve bugün Dünya'daki bütün hükumetler gırtlağına kadar borca battığı ve bir çıkmaz içinde olduğu için bunlara sarılıyor, bunların kucağına oturuyorlar.● Türkiye şu anda küreselcilere teslim olmuştur. DSÖ'nün burda ofis açması artık bunun tescili olmuştur.● Bu sürecin adı AJANDA 2030, "büyük reset" bunun bir parçası. İddia ediyorum bu yazdan sonra bu pandemiyi(!) karşımızdan alıp çekecekler ve İKLİM manipülasyonuna dayandırarak aynı ajandayı önümüze sürecekler.● Mülkiyet hakkını elden alamazlar, böyle bir şey yapamazlar diye aldanmayın. Oltanın ucunda bir yem vadederek bunu GÖNÜLLÜLÜKLE yaptıracaklar.● Dijital para cüzdanları ulus üstü olacak.Bloke ettiği anda hesaplarını ekmek bile alıp yiyemezsin.Bırak seyahat etmeyi, karnını bile doyuramayacaksın...● Şeytan, Allah'a şöyle der "Ben doğru yol üzerine oturacağım ve senin kullarını kandıracağım"Yalanla kandırmaz şeytan, gerçeklerle kandırır. Onun yöntemi odur. Gerçeklerle birlikte yalanı sana verir.Burda da güzel vaatler vererek senin özgürlüğünü elinden alacak bir sistem getiriyor.● Adım adım, insanları felaket bir distopyaya doğru, yakasından tutup içine çektiği bir dönemdeyiz.● Sizin mantıksızlığı normalleştirmeniz gerekiyor. Bu pandemi(!) meselesi de aynen bunun üzerine temellendirilmiştir. Kendi beyanları var. Nüfusu azaltmak istiyorlar. Neden? Çünkü otomasyon sistemlerinin geliştiği, makineleşmiş, endüstri 4.0'ın konuşulduğu bir yerde bu kadar fazla insana ihtiyaç yoktur.● Ojenik politikasını (iyi özellikli olmayan bireylerin yok edilmesi) destekleyen bir kabal (Dünya'yı sektörler ve kukla siyasetçilerle perde arkasından yöneten güçler) tarafından dünyaya sunulan "Sizin sağlığınızı düşünüyoruz, sizin hayatlarınızı düşünüyoruz" ne kadar inandırıcıdır?Araştırmacı Yazar Hamza Yardımcıoğlu :@hamzayardimciogluKAYNAK :SÖZÜN GÜCÜ-1 08.12.2020 (COVİD-19 VE KÜRESEL DİZAYN)