O Que e o Brave ?

SimaoPedroS 0 follower Follow 0 Share Add to... Sign in to download MP3 Share Report

8 views • July 19, 2019





Baixar o Brave:



Bloqueio de Propagandas

Bloqueio de Scripts

Acessar sites bloqueados

e muito mais



O Canal TecBull é focado em tecnologia, empreendedorismo e moedas digitais.

Você pode seguir o Simão no Instaram através do Link:



https://www.instagram.com/simpedros/ Neste vídeo mostro que o Brave é muito mais que um simples navegador.Baixar o Brave: https://brave.com/mon593 Bloqueio de PropagandasBloqueio de ScriptsAcessar sites bloqueadose muito maisO Canal TecBull é focado em tecnologia, empreendedorismo e moedas digitais.Você pode seguir o Simão no Instaram através do Link: Keywords bravechromebatnavegadorcriptonavegador-bravemoeda-oficialcarteira-de-bat

Show More