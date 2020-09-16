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ΤΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΑΠΛΩΝΟΝΤΑΙ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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1284 views • September 16, 2020
Την ώρα που τα μέτρα για την ψευτοπανδημία όλο και γίνονται αυστηρότερα ενώ τα τεστ λαμβάνουν χώρα με μανιώδεις ρυθμούς ούτως ώστε να βρεθούν “κρούσματα” (τα οποία στις πιο πολλές περιπτώσεις στην πραγματικότητα μπορεί να μην είναι ούτε καν φορείς), λαμβάνουν χώρα όλο και μαζικοτερα εμπρησμοί σε παραμεθόριες περιοχές. Όλα τα’χει η Μαριορή, ο φερετζές της έλειπε κυριολεκτικά…

Παράλληλα, ο πόλεμος χωρίς επιχειρήματα εντείνεται εναντίον όχι μόνο των γονέων που δεν δέχονται το φίμωτρο αλλά και από τους επίσημους φορείς προς κάθε επιστήμονα που καταρρίπτει το αφήγημα των κατακτητών μας. Αυτό φαίνεται και από την ανακοίνωση της Ελληνικής πνευμονολογικής εταιρείας η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ παραδέχεται πως το ότι η μάσκα πρέπει να επιβληθεί είναι απλά η προσωπική τους άποψη. Μας γράφει δηλαδή πως για τη γενικευμένη χρήση μάσκας με σκοπό την καταπολέμηση μιας πανδημίας “δεν υπάρχουν ξεκάθαρα δεδομένα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα” και “δεν υπάρχει απόλυτη επιστημονική τεκμηρίωση”

Για επικοινωνία: [email protected]

Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos

Μεγάλη πυρκαγιά καίει πευκοδάσος ανάμεσα σε Μελία και Νίψα στην Αλεξανδρούπολη (video & photo) https://www.e-evros.gr/gr/eidhseis/3/megalh-pyrkagia-kaiei-peykodasos-anamesa-se-melia-kai-nipsa-sthn-ale3androypolh-video/post41278

Σάμος: Έξι προσαγωγές για την φωτιά κοντά στο κέντρο μεταναστών https://www.newsit.gr/topikes-eidhseis/samos-eksi-prosagoges-gia-tin-fotia-konta-sto-kentro-metanaston/3103179/

Εκδήλωση - πρόκληση στη Σμύρνη από τους Γκρίζους Λύκους για τα Δωδεκάνησα https://www.cnn.gr/politiki/story/233639/syllalitirio-proklisi-sti-smyrni-apo-toys-gkrizoys-lykoys-gia-ta-dodekanisa

Coronavirus: Oxford University to resume vaccine trial after pause https://www.bbc.co.uk/news/uk-54132066

Mαγιορκίνης για επανεκκίνηση παραγωγής εμβολίου από Astrazeneca https://www.facebook.com/ioannis.kalfopoulos/videos/10217717462635029/

Εγκάρσια μυελίτιδα έπαθε ο εθελοντής που έκανε το εμβόλιο για κορωνοϊό της AstraZeneca https://www.ditikostipos.gr/egkarsia-myelitida-epathe-o-ethelontis-poy-ekane-to-emvolio-gia-koronoio-tis-astrazeneca/

Σακελλαροπούλου σε μαθητές- Η μάσκα θα γίνει συνήθεια, όπως τα γυαλιά για εμάς τους μύωπες!!!!!!!!!! https://www.youtube.com/watch?v=Ea1kij1zp7Y

Μιλάει η μητέρα του κοριτσιού που λιποθύμησε ( 1η δημοτικού )
Επίσης μιλάνε και άλλες μαμάδες https://www.facebook.com/100010141720639/videos/1280045495676829/

Σοκαριστικό Βιντεο παιδιού κρούσματος Ουκρανία https://youtu.be/_xBqUOD9q4k

Γονιός έξω από σχολείο:«Θα συνεχίσω να φέρνω τα παιδιά μου χωρίς μάσκα και ας μην τα δέχονται» (vids) https://www.sdna.gr/politiko-deltio/ellada/758275_gonios-exo-apo-sholeiotha-synehiso-na-ferno-ta-paidia-moy-horis-maska

Να καταχωρούν καθημερινά τις απουσίες των μαθητών στο myschool ζητά από τα σχολεία το Υπουργείο Παιδείας https://e-didaskalia.blogspot.com/2020/09/apousies_15.html?m=1

Άρχισαν καταλήψεις στα σχολεία – Μαθητές αρνούνται να φορέσουν μάσκες https://www.tilestwra.com/archisan-katalipseis-sta-scholeia-mathites-arnoyntai-na-foresoyn-maskes/

Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο https://www.facebook.com/photo?fbid=10220961714986351&;set=a.4137724975188

Η Θέση Της ΕΠΕ Για Τη Χρήση Μάσκας Από Το Κοινό http://www.hts.org.gr/news/newsid510/852

Μήνυμα του ΙΣΑ για τους αρνητές της μάσκας: Καταδικάζουμε τις επικίνδυνες και σκοταδιστικές απόψεις τους https://www.in.gr/2020/09/10/greece/minyma-tou-isa-gia-tous-arnites-tis-maskas-katadikazoume-tis-epikindynes-kai-skotadistikes-apopseis-tous/

Πολύ άσχημη εξέλιξη με τον Σωτήρη Τσιόδρα https://instanews.gr/90047/paraskinia/poly-aschimi-exelixi-me-ton-sotiri-tsiodra.html#.X16pyHnj4ag.facebook
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vaccinesconspiracycoronavirus
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