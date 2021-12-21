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CDL119 - Enseigner à tous les stratégies d'ingénierie sociale (TENIR XV) - Jean-Jacques Crevecoeur
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20 views • December 21, 2021
lundi 20 décembre 2021 :
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle
: https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette vidéo, je poursuis les commentaires qui m'ont été inspirés par ma lecture du livre « Gouverner par le chaos », écrit — paraît-il — par Lucien Cerise d'une part, par une citation d'Idriss Aberkane d'autre part. Cette semaine, je vous invite à devenir des propagateurs de conscience et d'information à propos de ce que les populations subissent dans leur ensemble depuis la création de l'institut Tavistock en 1921.
Si nous avions su ce qu'était l'ingénierie sociale il y a cinquante ans, si nous avions appris à l'école ou dans notre éducation comment « ils » ont réussi à manipuler la conscience de toute l'humanité, si nous avions appris à reconnaître les manœuvres de manipulation des masses, JAMAIS, « ils » n'auraient pu déployer cette opération sanitaire qui est en train de tourner au cauchemar génocidaire et à l'instauration d'un totalitarisme qui s'annonce déjà comme plus sanguinaire que tout ce le XXe siècle nous a réservé comme horreurs…
S'il nous reste une seule chance de survivre à ce chaos, s'il nous reste une seule chance de faire reculer cette tyrannie mondiale, nous devons la saisir en redoublant d'efforts dans la rééducation de ceux qui ont abandonné leur bon sens au profit d'une illusion de confort et de sécurité.
QUELQUES RÉFÉRENCES RELATIVES À LA VIDÉO :
— l'interview de Lucien Cerise à propos du livre « Gouverner par le chaos » : https://youtu.be/rmwJiT-dWK0
— l'interview de Lucien Cerise chez TVL sur l'ingénierie sociale : https://youtu.be/VfYtp-zlUFk
— pour télécharger le livre « Gouverner par le chaos » : https://fr.scribd.com/doc/255959227/Gouverner-Par-Le-Chaos
— l'interview d'Idriss Aberkane au micro de Sud Radio : https://youtu.be/HFAzxA-grmU
— pour accéder aux informations concernant la promotion Solstice 2021 : https://formations.emergences.net/collection-solstice-2021-ps
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net . En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe CDL115 - Les sortir de la sidération : https://solidarita.net/CDL115
— groupe CDL117 - Grève générale illimitée : https://solidarita.net/CDL117
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle
: https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette vidéo, je poursuis les commentaires qui m'ont été inspirés par ma lecture du livre « Gouverner par le chaos », écrit — paraît-il — par Lucien Cerise d'une part, par une citation d'Idriss Aberkane d'autre part. Cette semaine, je vous invite à devenir des propagateurs de conscience et d'information à propos de ce que les populations subissent dans leur ensemble depuis la création de l'institut Tavistock en 1921.
Si nous avions su ce qu'était l'ingénierie sociale il y a cinquante ans, si nous avions appris à l'école ou dans notre éducation comment « ils » ont réussi à manipuler la conscience de toute l'humanité, si nous avions appris à reconnaître les manœuvres de manipulation des masses, JAMAIS, « ils » n'auraient pu déployer cette opération sanitaire qui est en train de tourner au cauchemar génocidaire et à l'instauration d'un totalitarisme qui s'annonce déjà comme plus sanguinaire que tout ce le XXe siècle nous a réservé comme horreurs…
S'il nous reste une seule chance de survivre à ce chaos, s'il nous reste une seule chance de faire reculer cette tyrannie mondiale, nous devons la saisir en redoublant d'efforts dans la rééducation de ceux qui ont abandonné leur bon sens au profit d'une illusion de confort et de sécurité.
QUELQUES RÉFÉRENCES RELATIVES À LA VIDÉO :
— l'interview de Lucien Cerise à propos du livre « Gouverner par le chaos » : https://youtu.be/rmwJiT-dWK0
— l'interview de Lucien Cerise chez TVL sur l'ingénierie sociale : https://youtu.be/VfYtp-zlUFk
— pour télécharger le livre « Gouverner par le chaos » : https://fr.scribd.com/doc/255959227/Gouverner-Par-Le-Chaos
— l'interview d'Idriss Aberkane au micro de Sud Radio : https://youtu.be/HFAzxA-grmU
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QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
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