Steve KIRSCH: Η έγκαιρη θεραπεία είναι ο Νο 1 τρόπος αντιμετώπισης της covid και αυτό αποσιωπάται

Σε ένα αφιερωμένο live conference του worldcouncilforhealth.org, για την επανάσταση με τους φορτηγατζήδες στον Καναδά, μίλησε ο Steve Kirsch.





«Προς όλους τους φορτηγατζήδες και τους Καναδούς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που υπερασπίζεστε τα δικαιώματα των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι δεσμεύσεις πρέπει να τελειώσουν και πρέπει να τελειώσουν τώρα. Ξέρετε, υπάρχουν αποδεδειγμένοι τρόποι αντιμετώπισης του κορονοϊού, με την έγκαιρη θεραπεία να είναι ο νούμερο ένα τρόπος αντιμετώπισης του covid και αυτό αποσιωπάται»





Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: https://bit.ly/3seTrwS