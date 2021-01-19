ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ... ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ??

Simon Parkes ενημέρωση 19/1/2021Απομαγνητοφώνηση- απόδοση-μετάφραση : Μάρη ΛιώκηΘα πούμε δυο λόγια για την υποτιθέμενη επερχόμενη ορκωμοσία. Σκεφτείτε κάποιον του οποίου το όνομα συνδέεται με τόσα εγκλήματα, να περπατήσει σε μια περιοχή με 30000 στρατιώτες, που θα μπορούσε να γίνει μια μαζική φυλακή. Μας ειπώθηκε ότι ο Biden και η οικογένεια του φτάνουν στην πρωτεύουσα. Δε θεωρώ απίθανο αυτή η ψεύτικη ορκωμοσία να έχει ήδη βιντεοσκοπηθεί ακόμα και εβδομάδες πίσω, σε κάποιο στούντιο με φωτογραφικά τρικ και CGI και αυτή είναι που θα δείξουν τα ΜΜΕ. Πιθανώς το έκαναν έχοντας μεγάλη αυτοπεποίθηση. Όμως θεωρώ ότι δεν είναι τόσο χαζοί και υποψιάζονται τι μπορεί να συμβεί. Όταν το τυρί στην παγίδα είναι μεγάλο, τότε πας για το τυρί και δεν δίνεις σημασία στην παγίδα. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τσουλήσει το πράγμα.Εστιάστε στον Πτέραρχο Hyten που είναι ο αντιπρόεδρος των Joint Chiefs ( ένα σώμα από τους παλαιότερους ένστολους που βρίσκονται στο Υπουργείο Άμυνας) που έχουν τον έλεγχο όσων διαδραματίζονται, ο οποίος πιθανώς θα κάνει κάποια ενημέρωση στο Signal, στο Parler ή στο Telegram (@GeneralHyten ). Προφανώς θα πει αυτά που εγώ και άλλοι λέμε και ίσως δώσει μία αντίστροφη μέτρηση. Ίσως αναφερθεί σε κάποιο πρόσωπο ονόματι Castle Rock – ίσως ο Castle Rock είναι ο Πρόεδρος- οπότε παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του και τις αναφορές του σε κάποιον Castle Rock.Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αλλά νομίζω ότι κάποια από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν προσεγγιστεί και τους έχει ειπωθεί ότι έχουν την επιλογή να μεταδώσουν κάποια μηνύματα από την Εκπομπή Έκτακτης Ανάγκης. Στα συμβόλαια όλων ακόμα και ιδιωτικών εταιριών υπάρχει όρος ώστε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση χωρίς κάποια ιδιαίτερη προειδοποίηση να μπορεί να μεταδίδει τέτοια μηνύματα Έκτακτης Ανάγκης. Ο Πρόεδρος τους δίνει την ευκαιρία να πουν ότι θα το κάνουν και εάν δεν το κάνουν θα βρεθούν σε πολύ δυσχερή θέση.Ο Τύπος (δημοσιογράφοι, cameramen, ρεπόρτερ) γενικότερα κινείται αυτή τη στιγμή σαν ακέφαλη μηχανή βάσει οδηγιών που του είχαν δοθεί παλαιότερα και που βασίζονταν σε μια γραμμή εναντίον του Τραμπ και υπέρ του Μπάιντεν. Όμως δεν έρχονται πλέον οδηγίες από πάνω. Μου έκανε εντύπωση σήμερα το πρωί που κοίταζα τον βρετανικό Τύπο, ότι δεν έκαναν κουβέντα για τον επερχόμενο πρόεδρο αλλά αντιθέτως είχαν φωτογραφίες από στρατιώτες, φράχτες και blocks. Δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν. Ή τα Media έχουν επίγνωση ότι τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περίμεναν ή η πληροφόρηση από το στρατόπεδο του Μπάιντεν είναι μηδενική. Κι έτσι οι δημοσιογράφοι δεν έχουν θέματα να θίξουν και αναπαράγουν φωτογραφίες με τους στρατιώτες και τους φράχτες. Νομίζω ότι κάποια media αρχίζουν κα διακρίνουν πως τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τους είχαν υποσχεθεί ότι θα εξελιχθούν.Θεωρώ πως η μεγαλύτερη δράση θα συμβεί αύριο (20/1) αλλά θα υπάρξουν προκαταρκτικές δράσεις σήμερα(19/1). Είμαστε στη μέρα μηδέν όπου «συμβαίνει» αλλά δεν είμαι βέβαιος πόσα από αυτά που συμβαίνουν σήμερα θα είναι ορατά ευρύτερα στο κοινό και πόσα όχι. Αύριο σίγουρα θα πρέπει να είναι. Έχετε όμως το νου σας τα Tweets και τα Μηνύματα του Πτ. Hyten. Νομίζω ότι έχει τον ρόλο να μεταφέρει μη κωδικοποιημένα μηνύματα στον κόσμο.Είμαστε κοντά στη στιγμή όπου θα δούμε στρατοδικεία.Ο Carlson Tucker του Fox News του καναλιού που ενώ στην αρχή ήταν υπέρ του Προέδρου Τραμπ, μετά τα γύρισε, ενώ τώρα προσπαθεί να πατήσει σε δυο βάρκες, λέει ότι η Εθνοφρουρά που βρίσκεται στο DC ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, όπως και το Πεντάγωνο. Όμως σας διαβεβαιώνω πως η Εθνοφρουρά είναι πιστή στους αξιωματικούς κι αυτοί με τη σειρά τους στον Πρόεδρο όχι επειδή το υπαγορεύει η ιεραρχία αλλά επειδή πραγματικά αυτό επιθυμούν. Επί τέσσερα χρόνια οι Αστυνομικές Αρχές δέχονταν επιθέσεις από τους Δημοκρατικούς και από τη σοσιαλιστική αριστερά. Και το 99,9% των οργάνων της Τάξης δεν υποστηρίζουν τον Μπάιντεν. Το Πεντάγωνο δεν παίρνει διαταγές από τον Μπάιντεν. Για παράδειγμα, όταν η πρόεδρος της Βουλής ζήτησε από το Πεντάγωνο να αφαιρέσουν τους Κωδικούς των Πυρηνικών από τον Πρόεδρο Τραμπ της δόθηκε ευγενικά η απάντηση ότι ο πρόεδρος είναι ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι αντισυνταγματικό να έχει οποιοσδήποτε άλλος τους Κωδικούς. Αυτό που σίγουρα δεν χρειάζεται ο αμερικανικός στρατός είναι, οπλισμένους πολίτες να βγουν στους δρόμους της Washington. Mε το να βγαίνει ο Carlson Tucker και να λέει ότι οι Δημοκρατικοί ελέγχουν την Εθνοφρουρα και το Πεντάγωνο, είναι σαν να λέει στον κόσμο «όλα εξαρτώνται από εσάς». Αυτό μπορεί να πυροδοτήσει μια κατάσταση όπου πολλοί μπορεί να οπλιστούν και να βγουν στους δρόμους για να πολεμήσουν. Σας τα είπα αυτά για να υπάρξει κάποια ισορροπία. Δεν τίθεται θέμα πίστης λοιπόν.Λοιπόν σήμερα πρέπει να κάτι. Πιστεύω ότι η «μεγάλη δουλειά» θα παιχτεί στο παρασκήνιο Αν ο Μπάιντεν όντως κατευθύνεται προς το Καπιτώλιο σκεφτείτε 30000 στρατιώτες να ....