VAXXED, del encubrimiento a la catástrofe - Subtitulada en español

Posiblemente este impresionante documental sea el más importante que se ha hecho hasta ahora sobre el peligro encerrado en las vacunas. Trata sobre el ocultamiento que el organismo oficial "CDC" de EE.UU. (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) realizó de que las vacunas pueden causar autismo en niños, y las graves consecuencias de ese ocultamiento.

El doctor Thompson es un científico en los CDC, y después de años de haber colaborado en ese ocultamiento, su conciencia no lo deja en paz y se convierte en un delator del CDC, y con pruebas escritas concretas que él conservó y que los otros responsables habían destruido para que no se supiera de la relación entre la vacunación y el autismo.

El actor Robert de Niro, co-fundador del festival neoyorquino de cine Tribeca y padre de un autista, pretendía que este documental fuese emitido en el festival. Pero debido a múltiples presiones llevadas a cabo por los medios de comunicación subvencionados por la industria farmacéutica, y por una masa de grupos de presión que gravitan en torno al sector farmacéutico, en un hecho sin precedentes el documental fue censurado y eliminado de la programación.

Este gran documental es fundamental para comprender los riesgos que suponen las vacunas y la corrupción y colusión existente entre reguladores gubernamentales, medios de comunicación, y empresas farmacéuticas. Y también da voz a las víctimas de afectados por las vacunas, que tanto se intenta ignorar, silenciar y censurar.

Nueva versión de subtítulos, revisados y corregidos en este canal, en agosto de 2023.