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TIME FOR AMERICANs TO RISE UP AND MAKE CITIZEN s ARRESTS - GET READY FOR REVOLUTION PATRIOTS [ Larry Klayman Warns of Coming Socialist Inquisition - CROWDSOURCE THE TRUTH]
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JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE, 3,300 COUNTY OFFENSIVE RESISTANCE FORCE
PATRIOTS WE ARE GOING TO ABOLISH THIS CORRUPT FEDERAL GOVERNMENT AND REPLACE IT.
BUY LARRY KLAYMAN s BOOK AND TELL TRUMP TO PUT IN LARRY KLAYMAN AS ACTING ATTORNEY GENERAL AND FIRE TRAITOR WILLIAM BARR IMMEDIATELY.
WE ALREADY KNOW NOW WHO HAS COMMITTED TREASON AND THEY MUST BE ARRESTED AND TURNED OVER TO LAW ENFORCEMENT - THE COUNTY SHERIFF OF WHERE YOU ARREST THEM.
THE TIME HAS COME NOW TO ABOLISH THIS GOVERNMENT; IGNORE MASK EDICTS, SHUTDOWN OF BUSINESSES; LOCKDOWN IN VIOLATION OF U.S. CONSTITUTION AND BILL OF RIGHTS, VACCINE EDICTS. RUN YOUR BUSINESSES AS YOU ALWAYS HAVE BEFORE AND IF ANYONE INTERFERES WITH YOUR LIFE, LIBERTY, AND HAPPINESS THEN IT WILL BE NECESSARY TO DEFEND YOUR CONSTITUTIONAL RIGHTS WITH LETHAL FORCE.
REPEAT PROTECT YOUR BILL OF RIGHTS, COMMON LAW RIGHTS, RIGHT GIVEN BY GOD UNDER THE U.S. CONSTITUTION WITH LETHAL FORCE.
ANY GOVERNMENT OFFICIAL THAT VIOLATES THE CONSTITUTION, BILL OF RIGHTS, GENEVA CONVENTION, NUREMBERG CODE. TELL THEM GO AWAY. IF THEY TRESPASS AND ON YOUR PROPERTY AND ATTEMPT TO ILLEGALLY DETAIN YOU - DEFEND YOURSELF WITH ALL NECESSARY FORCE UP TO AND INCLUDING LETHAL.
LAW ENFORCEMENT, WARPSPEED STORM TROOPERS, CONTACT TRACERS, MILITARY. THEY WILL SUFFER ATTRITION AS WILL PATRIOTS. IF THEY WANT TO TRY TO VIOLATE YOUR RIGHTS DEFEND YOURSELVES AND KILL THEM ON THE SPOT.
THOMAS JEFFERSON SAID THAT TO PRESERVE LIBERTY, BLOOD WILL BE SPILLED FROM TIME TO TIME TO WATER THE TREE OF LIBERTY. IF GOVERNMENT OFFICIALS FEEL THAT STRONGLY ABOUT VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION, THEN THEY WILL BE HAPPY TO DIE FOR THAT CAUSE. PATRIOTS WILL NOW START TO ABOLISH THE AGENCIES OF THE FEDERAL GOVERNMENT THAT NO LONGER SERVE THE PEOPLE
NIH
NIAID
IRS
NSA
FBI
CDC
FDA
DARPA
Ft DETRICK BLS4 BIOWEAPONS LAB THAT PRODUCED CORONA
CIA
ANY EDICT OUT OF THESE AGENCIES WILL BE IGNORED AND FUNDING THEM WILL CEASE
HARA ACT CONTRACTS WITH DOMINION AND OTHER FRAUD-VOTING COMPANIES THAT DO NOT HAVE SECURITY WILL BE TERMINATED
BALLOTS WILL BE PAPER, SCANNED, REVIEWED BY A DEMOCRAT POLL WATCHER, REPUBLICAN POLL WATCHER, AND AN INDEPENDENT POLL WATCHER. ONCE REVIEWED THEN CERTIFIED TO BE COUNTED. A SCANNED COPY OF EVERY BALLOT WILL BE RETAINED. ABSENTEE VOTING WILL BE FOR THE UNIFORMED MILITARY ONLY. U.S. CITIZENS OVERSEAS CAN VOTE IN PERSON AT THEIR U.S. EMBASSY.
ANY MAYOR OR CITY COUNCIL MEMBER, GOVERNOR LIKE GAVIN NEWSOM, STATE LEGISLATOR THAT VIOLATED THE U.S. CONSTITUTION MUST BE ARRESTED IMMEDIATELY AND TURNED OVER TO COUNTY SHERIFF - NOT TO CITY POLICE. IF THEY OFFICIAL OR TRAITOR TO BE ARRESTED VIOLATES ARREST, THEN ALL NECESSARY FORCE WILL BE EXERCISED IN THE CITIZENS ARREST.
CITIZENS GRAND JURIES WILL BE CONVENED - HOWEVER THE TREASON THAT WE HAVE ALREADY WITNESSED IS ENOUGH TO PUT A CITIZENS ARREST ON OBAMA, COMEY, BRENNAN, CLAPPER, RICE, GAVIN NEWSOM, ABBOTT, INSLEY, WITMER, HILLARY AND BILL CLINTON.
ELECTRONIC VOTING WILL BE ABOLISHED ALONG WITH THIS GOVERNMENT.
PATRIOTS, JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE, 3,300 COUNTY OFFENSIVE RESISTANCE FORCE.
CITIZENS ARREST OBAMA, HUNTER BIDEN, HILLARY AND BILL CLINTON, COMEY, CLAPPER, BRENNAN, STROCKZ, PAGE, RICE AND TURN THEM OVER TO THE LOCAL SHERIFF OF WHERE THEY ARE ARRESTED
ARREST ALL GOVERNORS, MAYORS, CITY COUNCILS, PUBLIC HEALTH OFFICIALS WHO HAVE VIOLATED THE U.S. CONSTITUTION WITH LOCKDOWNS FOR CORONA HOAX, MASK EDICTS, AND THREATS OF VACCINES.
OPEN WARNING TO ANY GOVERNMENT OFFICIAL THAT THREATENS ( JUST THREATENS ) PATRIOTS WILL COME FOR YOU FASTER THAN YOU CAN SPELL
G A L L O W S
YOU WILL BE ARRESTED FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE. AND PATRIOTS WILL ENSURE THAT YOU ARE HELD ACCOUNTABLE.
PATRIOTS WE ARE GOING TO ABOLISH THIS CORRUPT FEDERAL GOVERNMENT AND REPLACE IT.
BUY LARRY KLAYMAN s BOOK AND TELL TRUMP TO PUT IN LARRY KLAYMAN AS ACTING ATTORNEY GENERAL AND FIRE TRAITOR WILLIAM BARR IMMEDIATELY.
WE ALREADY KNOW NOW WHO HAS COMMITTED TREASON AND THEY MUST BE ARRESTED AND TURNED OVER TO LAW ENFORCEMENT - THE COUNTY SHERIFF OF WHERE YOU ARREST THEM.
THE TIME HAS COME NOW TO ABOLISH THIS GOVERNMENT; IGNORE MASK EDICTS, SHUTDOWN OF BUSINESSES; LOCKDOWN IN VIOLATION OF U.S. CONSTITUTION AND BILL OF RIGHTS, VACCINE EDICTS. RUN YOUR BUSINESSES AS YOU ALWAYS HAVE BEFORE AND IF ANYONE INTERFERES WITH YOUR LIFE, LIBERTY, AND HAPPINESS THEN IT WILL BE NECESSARY TO DEFEND YOUR CONSTITUTIONAL RIGHTS WITH LETHAL FORCE.
REPEAT PROTECT YOUR BILL OF RIGHTS, COMMON LAW RIGHTS, RIGHT GIVEN BY GOD UNDER THE U.S. CONSTITUTION WITH LETHAL FORCE.
ANY GOVERNMENT OFFICIAL THAT VIOLATES THE CONSTITUTION, BILL OF RIGHTS, GENEVA CONVENTION, NUREMBERG CODE. TELL THEM GO AWAY. IF THEY TRESPASS AND ON YOUR PROPERTY AND ATTEMPT TO ILLEGALLY DETAIN YOU - DEFEND YOURSELF WITH ALL NECESSARY FORCE UP TO AND INCLUDING LETHAL.
LAW ENFORCEMENT, WARPSPEED STORM TROOPERS, CONTACT TRACERS, MILITARY. THEY WILL SUFFER ATTRITION AS WILL PATRIOTS. IF THEY WANT TO TRY TO VIOLATE YOUR RIGHTS DEFEND YOURSELVES AND KILL THEM ON THE SPOT.
THOMAS JEFFERSON SAID THAT TO PRESERVE LIBERTY, BLOOD WILL BE SPILLED FROM TIME TO TIME TO WATER THE TREE OF LIBERTY. IF GOVERNMENT OFFICIALS FEEL THAT STRONGLY ABOUT VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION, THEN THEY WILL BE HAPPY TO DIE FOR THAT CAUSE. PATRIOTS WILL NOW START TO ABOLISH THE AGENCIES OF THE FEDERAL GOVERNMENT THAT NO LONGER SERVE THE PEOPLE
NIH
NIAID
IRS
NSA
FBI
CDC
FDA
DARPA
Ft DETRICK BLS4 BIOWEAPONS LAB THAT PRODUCED CORONA
CIA
ANY EDICT OUT OF THESE AGENCIES WILL BE IGNORED AND FUNDING THEM WILL CEASE
HARA ACT CONTRACTS WITH DOMINION AND OTHER FRAUD-VOTING COMPANIES THAT DO NOT HAVE SECURITY WILL BE TERMINATED
BALLOTS WILL BE PAPER, SCANNED, REVIEWED BY A DEMOCRAT POLL WATCHER, REPUBLICAN POLL WATCHER, AND AN INDEPENDENT POLL WATCHER. ONCE REVIEWED THEN CERTIFIED TO BE COUNTED. A SCANNED COPY OF EVERY BALLOT WILL BE RETAINED. ABSENTEE VOTING WILL BE FOR THE UNIFORMED MILITARY ONLY. U.S. CITIZENS OVERSEAS CAN VOTE IN PERSON AT THEIR U.S. EMBASSY.
ANY MAYOR OR CITY COUNCIL MEMBER, GOVERNOR LIKE GAVIN NEWSOM, STATE LEGISLATOR THAT VIOLATED THE U.S. CONSTITUTION MUST BE ARRESTED IMMEDIATELY AND TURNED OVER TO COUNTY SHERIFF - NOT TO CITY POLICE. IF THEY OFFICIAL OR TRAITOR TO BE ARRESTED VIOLATES ARREST, THEN ALL NECESSARY FORCE WILL BE EXERCISED IN THE CITIZENS ARREST.
CITIZENS GRAND JURIES WILL BE CONVENED - HOWEVER THE TREASON THAT WE HAVE ALREADY WITNESSED IS ENOUGH TO PUT A CITIZENS ARREST ON OBAMA, COMEY, BRENNAN, CLAPPER, RICE, GAVIN NEWSOM, ABBOTT, INSLEY, WITMER, HILLARY AND BILL CLINTON.
ELECTRONIC VOTING WILL BE ABOLISHED ALONG WITH THIS GOVERNMENT.
PATRIOTS, JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE, 3,300 COUNTY OFFENSIVE RESISTANCE FORCE.
CITIZENS ARREST OBAMA, HUNTER BIDEN, HILLARY AND BILL CLINTON, COMEY, CLAPPER, BRENNAN, STROCKZ, PAGE, RICE AND TURN THEM OVER TO THE LOCAL SHERIFF OF WHERE THEY ARE ARRESTED
ARREST ALL GOVERNORS, MAYORS, CITY COUNCILS, PUBLIC HEALTH OFFICIALS WHO HAVE VIOLATED THE U.S. CONSTITUTION WITH LOCKDOWNS FOR CORONA HOAX, MASK EDICTS, AND THREATS OF VACCINES.
OPEN WARNING TO ANY GOVERNMENT OFFICIAL THAT THREATENS ( JUST THREATENS ) PATRIOTS WILL COME FOR YOU FASTER THAN YOU CAN SPELL
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YOU WILL BE ARRESTED FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE. AND PATRIOTS WILL ENSURE THAT YOU ARE HELD ACCOUNTABLE.
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