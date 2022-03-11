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DONBASS - Documentar subtitrat in Limba Romana
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45 views • March 11, 2022
https://rumble.com/vwuau1-donbas-documentar-romana.html | Anne-Laure Bonnel, o tânără regizoare franceză și mamă, decide să-l însoțească pe Alexandre, un tată de origine ucraineană, în regiunea Donbas, în zona pro-rusă din estul Ucrainei.
În inima războiului, ea surprinde imaginile teribile ale unui conflict mortal și ale unui dezastru umanitar fără precedent. Documentarul Donbas este un road movie captivant, un film documentar captivant într-o țară sfâșiată.
A filma războiul nu înseamnă a filma luptele.
Dacă războiul este un spectacol, avem adesea tendința de a uita ce se întâmplă în jurul lui. În afara terenului său, populații întregi încearcă să trăiască sau, mai degrabă, să supraviețuiască. Donbas le oferă o voce. Prin documentarul său, Anne-Laure Bonnel privește conflictul în universalitatea sa și filmează această "latură" pe care nu ne-o arată suficient.
Într-un moment în care Vladimir Putin a decis să intervină militar în Ucraina, iar o campanie de propagandă fără precedent s-a declanșat împotriva Rusiei, este important să înțelegem contextul istoric recent pentru a nu ne lăsa influențați sau chiar păcăliți de minciunile mediatice care abundă în aceste zile... În acest război al informației, documentarul realizat de Anne-Laure Bonnel, jurnalistă independentă, filmat în Donbass în 2015, vine ca o moștenire foarte prețioasă pentru toți căutătorii Adevărului.
În inima războiului, ea surprinde imaginile teribile ale unui conflict mortal și ale unui dezastru umanitar fără precedent. Documentarul Donbas este un road movie captivant, un film documentar captivant într-o țară sfâșiată.
A filma războiul nu înseamnă a filma luptele.
Dacă războiul este un spectacol, avem adesea tendința de a uita ce se întâmplă în jurul lui. În afara terenului său, populații întregi încearcă să trăiască sau, mai degrabă, să supraviețuiască. Donbas le oferă o voce. Prin documentarul său, Anne-Laure Bonnel privește conflictul în universalitatea sa și filmează această "latură" pe care nu ne-o arată suficient.
Într-un moment în care Vladimir Putin a decis să intervină militar în Ucraina, iar o campanie de propagandă fără precedent s-a declanșat împotriva Rusiei, este important să înțelegem contextul istoric recent pentru a nu ne lăsa influențați sau chiar păcăliți de minciunile mediatice care abundă în aceste zile... În acest război al informației, documentarul realizat de Anne-Laure Bonnel, jurnalistă independentă, filmat în Donbass în 2015, vine ca o moștenire foarte prețioasă pentru toți căutătorii Adevărului.
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