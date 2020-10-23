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HIGH SCHOOL OUT BILL GATES TRIES TO TALK AS IF HE WERE A DOCTOR OR EDUCATED ### DEFENDING AGAINST NAZIs VACCINE BIOWEAPON ATTACKS - PATRIOTS WILL DELIVER LEAD TO ATTACKERS
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53 views • October 23, 2020
CANADA, UK, NEW ZEALAND, AUSTRALIA, AND OTHER COUNTRIES EXPERIENCING VIOLATIONS OF THEIR HUMAN RIGHTS, MASK EDICTS, THREATS OF VACCINES, MEDICAL TYRANNY CAMPS ALL NEED TO BUILD THEIR MILITIA FORCE AND TAKE DOWN THESE TYRANT NAZI LEADERS.................... QUICKLY AND LEAVE NO DOUBT IN THEIR SUCCESSORS MINDS - IF THEY TRY TO INTIMIDATE WITH A BIOTERRORISM VACCINE OVER COVID-19, A FLU THAT HAS ONLY A 435 / 1000th OF 1 % CHANCE OF BEING LETHAL - THEN THE NAZI s WILL BE REMOVED AND JUSTICE DELIVERED QUICKLY.
DNA ALTERING VACCINES WITH RNA; VACCINES WITH NANO METAL PARTICLES AND CANCER CAUSING AGENTS WILL HAVE BUT ONE RESULT.
NAZI s WILL BE HUNTED, ARRESTED AND GIVEN A LARGE LEAD PARTICLE AT THE HANDS OF A FIRING SQUAD OR HANGED.
PREPARE FOR WAR PATRIOTS
THE NAZI s ARE HERE NOW AND MUST BE ELIMINATED
PATRIOTS - JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE OFFENSIVE RESISTANCE FORCE THAT HAS AN AGENDA.
1. ENSURE THAT EVERY TRAITOR SENATOR AND CONGRESS MEMBER IS VOTED OUT OF OFFICE. 1 - TERM AND OUT.
WE NOW KNOW THAT BIDEN AND OBAMA PAID THE IRANIANS $ 150 BILLION AND $ 2 BILLION WAS KEPT TO PAY OFF CONGRESS MEMBERS AND SENATORS TO SILENCE THEM OVER THE KILLING OF THE BODY DOUBLE OF BIN LADEN BY SEAL TEAM 6.
2. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT WILL ELIMINATE THE CORRUPT CRIMINAL RACKETEERING FBI & ATF
2. ANTHONY FAUCI CREATED THE VIRUS IN THE PENTAGON, NIH, NIAID, AND USED THE CRIMINAL AGENCIES CDC AND FDA TO CREATE A FAKE PANDEMIC OF AN OUTBREAK THAT THEY CREATED AND RELEASED AT THE OCTOBER 18, 2019 7th U.N. MILITARY GAMES THAT 120 COUNTRIES ATTENDED BY SENDING 350 SOLDIERS WHO THEN BECAME BIOWEAPONS WHICH ATTACKED THE UNITED STATES AND OTHER WORLD COUNTRIES AND USED A FAKE PCR TEST; THE BILL GATES OWNED W.H.O. AND CO-CONSPIRATOR MAIN STREAM MEDIA AND THE MEDICAL COMMUNITY TO FRAUDULENTLY RECORD COVID-19 DEATHS WHEN THE ACTUAL VIRUS, AS ADMITTED BY THE CDC HAS NEVER BEEN IDENTIFIED.
3. ELECT ONLY CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT WILL ELIMINATE THE CIA AND FBI, BOTH AGENCY THAT FAILED TO WARN THE U.S. PEOPLE OF THE PENTAGON, NIH, NIAID, FDA, AND CDC ATTACK ON THE UNITED STATES OF AMERICA
4. ELECT ONLY CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT ELIMINATE THE IRS AND FOREIGN FEDERAL RESERVE BANK AND THEIR COUNTERFEITING OPERATIONS, AND FULLY ONLY ALLOW THE U.S. DEPARTMENT OF TREASURE TO PRINT U.S. CURRENCY AND MANAGE THE U.S. MONETARY SYSTEM.
5. ELECT ONLY THE CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT ELIMINATE NIH, NIAID, U.S. ARMY Ft DETRICK, THE FDA, AND CDC FROM ALL AUTHORITY; AND SHUT DOWN AND DEFUND EVERY BSL3 AND BSL4 BIOWEAPONS LAB IN THE UNITED STATES AND SANCTION COUNTRIES THAT HAVE BSL3 AND BSL4 BIOWEAPONS LABS LIKE CANADA, FRANCE, ENGLAND, SPAIN AND THE PENTAGON CONSTRUCTED BSL4 WUHAN BIOWEAPONS LAB.
6. ELECT ONLY CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT ENSURE THAT BILL GATES AND ANTHONY FAUCI ARE ARRESTED FOR BIOWEAPON TERRORISM AND VACCINE BIOTERRORISM WHICH THESE 2 HAVE BEEN ENGAGED IN SINCE 1978.
7. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT ELIMINATE 5G EXPANSION UNLESS THIS DANGEROUS SYSTEM PASSES SEVERAL YEARS OF INDEPENDENT STUDY.
8. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT ELIMINATE MANDATORY VACCINATIONS
9. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT ELIMINATE THE VACCINE CRIMINAL COURT.
10. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT CUT THE PENTAGON BUDGET BY 50 % AND MANDATE THAT IT PASSES AN AUDIT THAT MUST BE CERTIFIED BY CATHERINE AUSTIN FITTS AND Dr MARK SKIDMOORE; AND PROGRAM ON GOVERNMENT OVERSIGHT ( POGO ) AND IF THE PENTAGON FAILS THE AUDIT; THEN FIRE ALL 2 - STAR AND ABOVE GENERAL OFFICERS, REMOVE THE JOINT CHIEFS OF STAFF; AND CUT THE BUDGET ANOTHER 10 %; THEN REPEAT PROCESS.
11. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT REMOVE OUR TROOPS FROM AFGHANISTAN, IRAQ, SYRIA AND AFRICA.
12. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT REMOVE THE IMMUNITY ( SECTION 230 ) FROM BIG TECH SO THEY CAN BE SUED FOR CENSORSHIP
13. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT COMMIT TO REMOVE ALL ILLEGAL ALIENS INSIDE THE U S
14. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT; AS THE ORIGINAL 13th AMENDMENT; WHICH WAS RATIFIED AND WE WILL ENDORSE THE REMOVAL OF ALL ATTORNEYS FROM SERVING IN ELECTED FEDERAL GOVERNMENT POSITIONS.
15. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT ABOLISH THE SENIOR SELECTIVE SERVICE; RETIRE THEM AND PASS LAWS TO ENSURE THEY ARE NEVER EMPLOYED BY ANY FEDERAL AGENCY OR AS GOVERNMENT CONTRACTORS FOR THE REST OF THEIR LIVES.
16. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT THAT DO NOT BUY INTO DEMOCRATIC TERROR OF CLIMATE CHANGE
SET UP DECENTRALIZED, 50-STATE MILITIA RESISTANCES FORCES IN EVERY ONE OF THE 3,300 U.S. STATE s COUNTIES. ONCE ESTABLISH, THE COMMANDER SHOULD NOTIFY THE LOCAL SHERIFFS OF THEIR AVAILABILITY TO ASSIST IN REPELLING BLM, ANTIFA, OR AN INVASION OF THE UNITED STATES.
DNA ALTERING VACCINES WITH RNA; VACCINES WITH NANO METAL PARTICLES AND CANCER CAUSING AGENTS WILL HAVE BUT ONE RESULT.
NAZI s WILL BE HUNTED, ARRESTED AND GIVEN A LARGE LEAD PARTICLE AT THE HANDS OF A FIRING SQUAD OR HANGED.
PREPARE FOR WAR PATRIOTS
THE NAZI s ARE HERE NOW AND MUST BE ELIMINATED
PATRIOTS - JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE OFFENSIVE RESISTANCE FORCE THAT HAS AN AGENDA.
1. ENSURE THAT EVERY TRAITOR SENATOR AND CONGRESS MEMBER IS VOTED OUT OF OFFICE. 1 - TERM AND OUT.
WE NOW KNOW THAT BIDEN AND OBAMA PAID THE IRANIANS $ 150 BILLION AND $ 2 BILLION WAS KEPT TO PAY OFF CONGRESS MEMBERS AND SENATORS TO SILENCE THEM OVER THE KILLING OF THE BODY DOUBLE OF BIN LADEN BY SEAL TEAM 6.
2. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT WILL ELIMINATE THE CORRUPT CRIMINAL RACKETEERING FBI & ATF
2. ANTHONY FAUCI CREATED THE VIRUS IN THE PENTAGON, NIH, NIAID, AND USED THE CRIMINAL AGENCIES CDC AND FDA TO CREATE A FAKE PANDEMIC OF AN OUTBREAK THAT THEY CREATED AND RELEASED AT THE OCTOBER 18, 2019 7th U.N. MILITARY GAMES THAT 120 COUNTRIES ATTENDED BY SENDING 350 SOLDIERS WHO THEN BECAME BIOWEAPONS WHICH ATTACKED THE UNITED STATES AND OTHER WORLD COUNTRIES AND USED A FAKE PCR TEST; THE BILL GATES OWNED W.H.O. AND CO-CONSPIRATOR MAIN STREAM MEDIA AND THE MEDICAL COMMUNITY TO FRAUDULENTLY RECORD COVID-19 DEATHS WHEN THE ACTUAL VIRUS, AS ADMITTED BY THE CDC HAS NEVER BEEN IDENTIFIED.
3. ELECT ONLY CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT WILL ELIMINATE THE CIA AND FBI, BOTH AGENCY THAT FAILED TO WARN THE U.S. PEOPLE OF THE PENTAGON, NIH, NIAID, FDA, AND CDC ATTACK ON THE UNITED STATES OF AMERICA
4. ELECT ONLY CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT ELIMINATE THE IRS AND FOREIGN FEDERAL RESERVE BANK AND THEIR COUNTERFEITING OPERATIONS, AND FULLY ONLY ALLOW THE U.S. DEPARTMENT OF TREASURE TO PRINT U.S. CURRENCY AND MANAGE THE U.S. MONETARY SYSTEM.
5. ELECT ONLY THE CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT ELIMINATE NIH, NIAID, U.S. ARMY Ft DETRICK, THE FDA, AND CDC FROM ALL AUTHORITY; AND SHUT DOWN AND DEFUND EVERY BSL3 AND BSL4 BIOWEAPONS LAB IN THE UNITED STATES AND SANCTION COUNTRIES THAT HAVE BSL3 AND BSL4 BIOWEAPONS LABS LIKE CANADA, FRANCE, ENGLAND, SPAIN AND THE PENTAGON CONSTRUCTED BSL4 WUHAN BIOWEAPONS LAB.
6. ELECT ONLY CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT ENSURE THAT BILL GATES AND ANTHONY FAUCI ARE ARRESTED FOR BIOWEAPON TERRORISM AND VACCINE BIOTERRORISM WHICH THESE 2 HAVE BEEN ENGAGED IN SINCE 1978.
7. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT ELIMINATE 5G EXPANSION UNLESS THIS DANGEROUS SYSTEM PASSES SEVERAL YEARS OF INDEPENDENT STUDY.
8. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT ELIMINATE MANDATORY VACCINATIONS
9. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT ELIMINATE THE VACCINE CRIMINAL COURT.
10. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT CUT THE PENTAGON BUDGET BY 50 % AND MANDATE THAT IT PASSES AN AUDIT THAT MUST BE CERTIFIED BY CATHERINE AUSTIN FITTS AND Dr MARK SKIDMOORE; AND PROGRAM ON GOVERNMENT OVERSIGHT ( POGO ) AND IF THE PENTAGON FAILS THE AUDIT; THEN FIRE ALL 2 - STAR AND ABOVE GENERAL OFFICERS, REMOVE THE JOINT CHIEFS OF STAFF; AND CUT THE BUDGET ANOTHER 10 %; THEN REPEAT PROCESS.
11. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT REMOVE OUR TROOPS FROM AFGHANISTAN, IRAQ, SYRIA AND AFRICA.
12. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT REMOVE THE IMMUNITY ( SECTION 230 ) FROM BIG TECH SO THEY CAN BE SUED FOR CENSORSHIP
13. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT COMMIT TO REMOVE ALL ILLEGAL ALIENS INSIDE THE U S
14. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT; AS THE ORIGINAL 13th AMENDMENT; WHICH WAS RATIFIED AND WE WILL ENDORSE THE REMOVAL OF ALL ATTORNEYS FROM SERVING IN ELECTED FEDERAL GOVERNMENT POSITIONS.
15. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT ABOLISH THE SENIOR SELECTIVE SERVICE; RETIRE THEM AND PASS LAWS TO ENSURE THEY ARE NEVER EMPLOYED BY ANY FEDERAL AGENCY OR AS GOVERNMENT CONTRACTORS FOR THE REST OF THEIR LIVES.
16. ONLY ELECT CONGRESS MEMBERS AND SENATORS THAT THAT DO NOT BUY INTO DEMOCRATIC TERROR OF CLIMATE CHANGE
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