Dioxido de Cloro. C5N entrevista al Dr. Marcelo Fernandez “versión editada”

Este video reluce las verdades del Dióxido de Cloro, su no toxicidad y su alta eficacia para combatir clínicamente esta pandemia, prevenir contagios virales, curar rápidamente a los pacientes que padecen el síndrome covid, reforzar las defensas y curar varias graves afecciones las cuales la medicina convencional no logra curar. Debido a todo esto y al bajísimo costo del tratamiento del dióxido de cloro, la industria farmacéutica internacional, lo ignora, difama y ataca aduciendo cualquier mentira y disparatada excusa en su contra, entre ella, la falacia de que el CDS es toxico y/o que daña la sangre. En el reportaje que C5N le realiza al Dr. Fernández, claramente se puede observar como la prensa y médicos actúan con premeditada malicia con el fin de desinformar a la opinión pública atacando de manera indebida al dióxido de cloro. La complicidad ante tales acciones, también se extiende a científicos, políticos, autoridades sanitarias y organismos reguladores y control como ser la FDA de EEUU, la ANMAT de Argentina, la OMS, la ONU, grandes fundaciones “filantrópicas”, grandes magnates vinculados con los intereses de los laboratorios y la industria farmacéutica internacional, las monopólicas cadenas y medios de comunicación internacionales de difusión masiva, etc. los cuales, a través de la presión, el otorgamiento de dadivas, la cohesión e incluso las amenazas, corrompen aún más a los médicos y al ya completamente corrompido sistema médico en pos de hacer cumplir la voluntad de las elites globalistas las cuales están abocadas a llevar minuciosamente sus agendas de exterminio y usurpación realizadas esta vez a nivel planetario.



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