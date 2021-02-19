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Dioxido de Cloro. C5N entrevista al Dr. Marcelo Fernandez “versión editada”
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173 views • February 19, 2021
Este video reluce las verdades del Dióxido de Cloro, su no toxicidad y su alta eficacia para combatir clínicamente esta pandemia, prevenir contagios virales, curar rápidamente a los pacientes que padecen el síndrome covid, reforzar las defensas y curar varias graves afecciones las cuales la medicina convencional no logra curar. Debido a todo esto y al bajísimo costo del tratamiento del dióxido de cloro, la industria farmacéutica internacional, lo ignora, difama y ataca aduciendo cualquier mentira y disparatada excusa en su contra, entre ella, la falacia de que el CDS es toxico y/o que daña la sangre. En el reportaje que C5N le realiza al Dr. Fernández, claramente se puede observar como la prensa y médicos actúan con premeditada malicia con el fin de desinformar a la opinión pública atacando de manera indebida al dióxido de cloro. La complicidad ante tales acciones, también se extiende a científicos, políticos, autoridades sanitarias y organismos reguladores y control como ser la FDA de EEUU, la ANMAT de Argentina, la OMS, la ONU, grandes fundaciones “filantrópicas”, grandes magnates vinculados con los intereses de los laboratorios y la industria farmacéutica internacional, las monopólicas cadenas y medios de comunicación internacionales de difusión masiva, etc. los cuales, a través de la presión, el otorgamiento de dadivas, la cohesión e incluso las amenazas, corrompen aún más a los médicos y al ya completamente corrompido sistema médico en pos de hacer cumplir la voluntad de las elites globalistas las cuales están abocadas a llevar minuciosamente sus agendas de exterminio y usurpación realizadas esta vez a nivel planetario.
Ver en este mismo Canal contenidos referidos al mismo tema:
. ¿Pandemia real o premeditado genocidio? (Apoyo a Bolivia)
. Sres Presidentes dejen de hacerse los boludos ante esta pandemia (versión 21 min)
. Documental Recargado: Sres. Presidentes ...
. ¿Vacunas “anti” covid de la muerte o Dióxido de Cloro que Salva Vidas? (versión ampliada)
. ¿Es Tóxico? (Parodia a la supuesta toxicidad del Dióxido de Cloro)
. La verdad del Dióxido de Cloro - Ensayos clínicos CDS definitivos, formulación de AEMEMI
. Replica a una medica pseudo cientifica y algo mas – versión estilizada para gente sensible –
. Covid 19, plandemia, cuarentenas y pseudo vacunas transgenicas experimentales. Violacion a los derechos del paciente
. Latinoamerica y Europa unidas contra la agenda de exterminio global y contra esta manipulada pandemia
. Derechos, Acuerdos, Pactos, Tratados, Leyes y Apoyo Internacional a las Naciones, Medicos y Gobernantes que luchan contra los Planes Globalistas de Exterminio
. Audio: Planes globalistas de exterminio y agendas de las elites supranacionales. Plandemia La mafia de la industria medica y farnaceutica
. Audio: Planes globalistas y agendas de las elites supranacionales. Aborto Derechos y leyes
. El derecho al aborto
. Solo es un Coagulo de Sangre
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