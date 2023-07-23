Eine Welt ohne Geld - Stimmen aus der Matrix (FTAOL - From Truth And Other Lies)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Hier spricht Andreas darüber wie eine Welt ohne Geld aussehen könnte.
Ein weiteres Video, welches von SystemProtest ursprünglich gemacht wurde, wir haben es mit Untertiteln versehen.
Vielleicht inspiriert euch das Video.
Eine andere/ bessere Welt ist möglich wenn die Menschen es denn wollen..
Beste Grüße,
FTAOL-Mirror
Unsere Kanäle:
https://linktr.ee/fromtruthandotherlies
(Wuwox, Odysee, Telegram, Bitchute, Rumble, Brighteon, Youtube)