Fight podcast : CHUCK NORRIS – PARTE 1: La leyenda

🎬 CHUCK NORRIS – PARTE 1: EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA

En este primer vídeo repasamos los inicios reales de Chuck Norris, antes de convertirse en icono del cine de acción.

Desde su etapa en Corea y su formación en artes marciales, hasta su salto al cine tras su aparición junto a Bruce Lee en The Way of the Dragon, analizamos cómo se construyó una figura que marcaría toda una época.

Este contenido se centra en el origen: disciplina, entrenamiento y evolución personal, sin mitos ni exageraciones.

📌 En este vídeo:

Formación en artes marciales

Primeros pasos como competidor

Contexto de su llegada al cine

El papel clave de Bruce Lee

Una introducción necesaria para entender todo lo que vendrá después.

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