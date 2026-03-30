Fight podcast : CHUCK NORRIS – PARTE 1: La leyenda

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🎬 CHUCK NORRIS – PARTE 1: EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA
En este primer vídeo repasamos los inicios reales de Chuck Norris, antes de convertirse en icono del cine de acción.
Desde su etapa en Corea y su formación en artes marciales, hasta su salto al cine tras su aparición junto a Bruce Lee en The Way of the Dragon, analizamos cómo se construyó una figura que marcaría toda una época.
Este contenido se centra en el origen: disciplina, entrenamiento y evolución personal, sin mitos ni exageraciones.
📌 En este vídeo:
- Formación en artes marciales
- Primeros pasos como competidor
- Contexto de su llegada al cine
- El papel clave de Bruce Lee
Una introducción necesaria para entender todo lo que vendrá después.
#ChuckNorris #ArtesMarciales #CineDeAccion #HistoriaDelCine