20-års dagen for 9/11 2001 - Eksplosioner, Bomber og Øjenvidneberetninger mm.. [11.09.2021].

9-11/2001 - 9-11/2021 - DAGEN Der aldrig må glemmes.



20-års dagen for 11 September 2001 - Eksplosioner - Bomber - En samlet video med øjenvidneberetninger fra dagen, og dagene efter - For en del nok ukendte klip - EN der må SES.



Hvis man tror det var hulemænd der stod bag 9/11, så burde man måske lige undersøge lidt mere.



9/11 var så gennemført og fra så højt oppe, at alt andet end hulemænd stod bag - Det kan kun være en stat, eller en meget effektiv efterretningstjeneste der kan opnå det, der skete der for 20 år siden.



MEN, som de andre år, er der ingen tvivl om herfra, at dette var ganske planlagt, MEN det er nok en af dem, der aldrig kommer helt svar på, men, man kan håbe og så må det aldrig glemmes.



Det er nok et af de største false flag i nyere tid 9/11 set herfra og for hvad en pris?



Med 9/11 kom der krig mod terror, som har kostet i millioner af mennesker livet, mennesker skadet for livet, millioner flygtet, lande smadret til stenalder og man ved ikke hvad, KUN fordi man mente det var nogen folk i en hule i Afghanistan der stod bag?.



Terrorlovgivning kom til, mere overvåning, mere kontrol og meget mere splittelse, frygt og alverdens oven i, fordi nogen ønskede hævn.?



Man udpegede en mand, man havde jagtet før, som man endda selv havde bygget op og som endda kunne udleveres fra Afghanistan før 9/11, hvis beviser kom, at det var ham i en anden sag "terrorbombning af ambassade" Det kom aldrig.



Men 9/11 kom og med det OGSÅ krigen til Afghanistan og rasede i 20år ca og hvem er tilbage? Dem der også sad der for 20 år siden og nu nok samarbejder med USA/Vesten. Kina, mfl.



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Irak? Somalia? Yemen? Libyen? Syrien? og en del andre lande har måtte lide under dette, og hvor der kom mere og mere lidelse, hvor grobund for ekstremisme kunne vokse og til hvad gavn? Masser af død og lidelser - KUN fordi man mente nogen i en HULE stod bag.



Så, det er som en krig mod terror, faktisk skabte mere "terror", og ved man hvorfor? fordi KRIG ER TERROR.



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Men, 9/11 skete, og det er en dag jeg aldrig vil glemme, fra at tro på Bin Laden stod bag, og så til få år efter at indse, at det der? det er meget, meget større end Bin Laden/Al-Qaeda. Som jo selv i start, var støttet af USA/CIA.



Så, fra at tro på vi var på de gode`s side, til at indse, det var omvendt og der endda tit selv skabes det, man skulle slås mod, så var det som et verdensbillede faldt fra hinanden.



Og det blev kun det endnu større, takket være Tommy Hansen? "Hvil i fred ven ?" og så Niels Harrit der har oplyst om dette i årevis, at det der var ikke pga en brand, men det var en nedrivning. En planlagt en og det havde/har de jo ret i, som andre ude i verden også har været ude at sige.



Så burde det jo give lidt mere stof til eftertanke, da selv bygning 7 faldt sammen, uden et fly havde ramt, husk bygning 7.



Så når dette med stor sandsynlighed var en planlagt nedrivning, og man så husker på de 2 tårne der styrter i Jorden, som om de eksplodere? Er det så ikke ganske muligt, som man kan høre på video, at der var eksplosioner der? da man kan hører fra nogen stykker, at elevator blæste op, folk nede i kælder var skadet af eksplosion? man ser hele toppen af tårn eksploderede? osv?



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Når det nu viser sig at krigen mod terror og det eneste det har gavnet, er hele det militære industrielle kompleks og mens det har skabt uanede sorg og lidelser og endda nok også en del fjender ude i verden, så er det vist netop krigen mod terror, faktisk er den terror der snakkes om.



Krig er terror der fodre og skaber fjender for en sindssyg industri, der kan bruge mennesker, som det var et spil på et bræt, men HUSK, det er faktisk mennesker, af kød og blod, tit med familie, som du og jeg, det er de der dræbes, også i krigen mod terror.



Det er også dem der sendes ud i krigen mod terror, så krig mod terror, er vist den største terrorist på denne planet og hvad har det gavnet?? Præcis, endnu mere blod, død og ødelæggelses og kaos og især frygt, mens kr og øre vælter ned i de få`s kasser.



Må alle faldne i dette vandvid, hvile i fred og må de få`s sindssyge krige stoppes, kæmp ej deres krige



NEJ TAK TIL KRIG - FRED NU



Jeg syntes man burde se og lytte til de ting under her efter man har set video, Kan kun anbefales og især, hvis man ej er inde i alt det her med 9/11.



Se LINK i Beskrivelse:



Pinned by Wilderdk

Wilderdk

9 hours ago

Links der burde ses og læses.