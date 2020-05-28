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Marcel D sur Didier Raoult vs Karine Lacombe (industrie pharmaceutique)
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Import YT du 3 avril 2020 https://www.youtube.com/watch?v=9NVEEJCMLAc
Chaîne YT Marcel D. : https://www.youtube.com/channel/UCSXbrC5qIGlF-QgY_3odysA
Pr. Raoult : "Il faut donner le traitement dès les premiers symptômes, avant que le cas ne devienne grave"
Gouvernement : "On ne va donner le traitement qu'aux cas graves"
Tipeee : https://fr.tipeee.com/marcel-d
Twitter de Marcel : https://twitter.com/DubreuilhMarcel
Facebook : https://www.facebook.com/Marcel-D-109472560704749/?modal=admin_todo_tour
Chaîne YT Marcel D. : https://www.youtube.com/channel/UCSXbrC5qIGlF-QgY_3odysA
Pr. Raoult : "Il faut donner le traitement dès les premiers symptômes, avant que le cas ne devienne grave"
Gouvernement : "On ne va donner le traitement qu'aux cas graves"
Tipeee : https://fr.tipeee.com/marcel-d
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