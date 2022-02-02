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** FREEDOM CONVOY TO CANADA’S RESCUE ** - Tucker Carlson -31/Jan/2022
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193 views • February 02, 2022
** FREEDOM CONVOY
- Tucker Carlson Tonight – 31/Jan/2022
** NEOLIBERAL LEADERRS ARE WEAK AND FEARFUL
** CANADA’S PRIME MINISTER IS RUNNING THE COUNTRY
** JUSTIN TRUE-DOPE
** CANADA’S PRIME MINISTER RUNS AWAY FROM TRUCKERS
** TRUDEAU IS HIDING FROM THE CONVOY
** TRUDEAU WANTS YOU TO OBEY LIKE THE SERFS YOU ARE
** QUICK, HIDE, THE WORKING CLASS PEOPLE ARE COMING.
**EVEN TRUDEAU REALIZES HOW ABSURD HIS ARGUMENT IS
** ‘THERE IS CONCERN ABOUT RUSSIAN ACTORS”
** THE LEFT TRIES TO SMEAR TRUCKERS AS “RACIST”
** TRUCKER HOLDS ”FREEDOM CONVOY” TO PROTEST TRUDEAU’S VACCINE MANDATES
** ONE PERSON DOES NOT SPEAK FOR THE REST
** WHERE’S TRUDEAU?
** TRUDEAU COULD BE HIDING IN PLAIN SIGHT
** TRUDEAU USING CONVOY TO STOKE DIVISIONS
** “FREEDOM CONVOY” BRINGS CANADIAN CAPITAL TO A STANDSTILL AS TRUDEAU GOES INTO HIDING
- Tucker Carlson Tonight – 31/Jan/2022
** NEOLIBERAL LEADERRS ARE WEAK AND FEARFUL
** CANADA’S PRIME MINISTER IS RUNNING THE COUNTRY
** JUSTIN TRUE-DOPE
** CANADA’S PRIME MINISTER RUNS AWAY FROM TRUCKERS
** TRUDEAU IS HIDING FROM THE CONVOY
** TRUDEAU WANTS YOU TO OBEY LIKE THE SERFS YOU ARE
** QUICK, HIDE, THE WORKING CLASS PEOPLE ARE COMING.
**EVEN TRUDEAU REALIZES HOW ABSURD HIS ARGUMENT IS
** ‘THERE IS CONCERN ABOUT RUSSIAN ACTORS”
** THE LEFT TRIES TO SMEAR TRUCKERS AS “RACIST”
** TRUCKER HOLDS ”FREEDOM CONVOY” TO PROTEST TRUDEAU’S VACCINE MANDATES
** ONE PERSON DOES NOT SPEAK FOR THE REST
** WHERE’S TRUDEAU?
** TRUDEAU COULD BE HIDING IN PLAIN SIGHT
** TRUDEAU USING CONVOY TO STOKE DIVISIONS
** “FREEDOM CONVOY” BRINGS CANADIAN CAPITAL TO A STANDSTILL AS TRUDEAU GOES INTO HIDING
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