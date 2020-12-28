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28.12.2020. Новости. Загорелся плат (Выпуск № 182 часть II (1)).
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5435 views • December 25, 2020
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:46 БОЖИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! СТРАШНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДНОМ ЕПИСКОПЕ. НЕ БУДЕМ ОСУЖДАТЬ, НО ОБЛИЧАТЬ. https://www.youtube.com/watch?v=A0GYIaU65Tk&;feature=youtu.be.
06:12 ЕПИСКОП ЗАГОРЕЛСЯ! Грозное предупреждение всем нечестивым хулителям Крови Христовой. https://3rm.info/main/82976-episkop-zagorelsja-groznoe-preduprezhdenie-vsem-nechestivym-huliteljam-krovi-hristovoj.html. 11:52 Началось ! Предтече антихриста ! https://www.youtube.com/watch?v=1m_WwcXuews&;feature=youtu.be.
18:29 Письмо слушателя. "Причащение мирян проводить бесконтактно".
24:15 ГРЕХ СЛЕПОГО ПОСЛУШАНИЯ ЕПИСКОПАМ. ЖИТИЕ СПИРИДОНА, НОВОГО ИСПОВЕДНИКА. https://www.youtube.com/watch?v=eAJGvAmg70w.
01:02:16 Вечер с Владимиром Соловьевым от 07.12.2020. https://www.youtube.com/watch?v=OnBPbU1zHL4.
01:07:00 О ЧИПИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ВАКЦИНУ. ПРП. ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ. https://www.youtube.com/watch?v=RoehUM4nKTo&;feature=youtu.be.
Сегодня мы увидим, как на праздник Введения пресвятой Богородицы загорелся плат и игумен стоящий с ним, когда дал указание нарушать обряд причастия, так же увидим как делали прививку премьер-министру Израиля. Рассмотрим документ, по которому вводятся новые правила, которые нарушают церковные обряды. Поговорим о епископах и священниках, о том, что без мирян у них нет власти и влияния. Услышим предсказания о чипизации преподобного Паисия Святогорца, умершего в 1994 году.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:46 БОЖИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! СТРАШНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДНОМ ЕПИСКОПЕ. НЕ БУДЕМ ОСУЖДАТЬ, НО ОБЛИЧАТЬ. https://www.youtube.com/watch?v=A0GYIaU65Tk&;feature=youtu.be.
06:12 ЕПИСКОП ЗАГОРЕЛСЯ! Грозное предупреждение всем нечестивым хулителям Крови Христовой. https://3rm.info/main/82976-episkop-zagorelsja-groznoe-preduprezhdenie-vsem-nechestivym-huliteljam-krovi-hristovoj.html. 11:52 Началось ! Предтече антихриста ! https://www.youtube.com/watch?v=1m_WwcXuews&;feature=youtu.be.
18:29 Письмо слушателя. "Причащение мирян проводить бесконтактно".
24:15 ГРЕХ СЛЕПОГО ПОСЛУШАНИЯ ЕПИСКОПАМ. ЖИТИЕ СПИРИДОНА, НОВОГО ИСПОВЕДНИКА. https://www.youtube.com/watch?v=eAJGvAmg70w.
01:02:16 Вечер с Владимиром Соловьевым от 07.12.2020. https://www.youtube.com/watch?v=OnBPbU1zHL4.
01:07:00 О ЧИПИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ВАКЦИНУ. ПРП. ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ. https://www.youtube.com/watch?v=RoehUM4nKTo&;feature=youtu.be.
Сегодня мы увидим, как на праздник Введения пресвятой Богородицы загорелся плат и игумен стоящий с ним, когда дал указание нарушать обряд причастия, так же увидим как делали прививку премьер-министру Израиля. Рассмотрим документ, по которому вводятся новые правила, которые нарушают церковные обряды. Поговорим о епископах и священниках, о том, что без мирян у них нет власти и влияния. Услышим предсказания о чипизации преподобного Паисия Святогорца, умершего в 1994 году.
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