V4Venetta 2.48

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
#ΕθνικοιΦυλακες #ΜηνΥποχωρητε #ΠατριςΠιστιςΕλευθερια
Μὴ μένῃς θεατὴς στὴν παρακμή! Σὲ χρειαζόμαστε στὴν πρώτη γραμμή: Γιὰ τὴν Πατρίδα, τὴν Πίστι, τὴν Ἐλευθερία. Εἶσαι ἕτοιμος;
Γιὰ νὰ ἐγγραφῇς μέλος:
https://ethnikoiphylakes.org/gine-melos/
Γιὰ ἠλεκτρονικὴ ψηφοφορία κατὰ τοῦ Προσωπικοῦ Ἀριθμοῦ:
https://www.change.org/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣΑΡΙΘΜΟΣ
Γιὰ οἰκονομικὴ ἐνίσχυσι στὶς ἐκστρατεῖες μας:
1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δικαιοῦχος: ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
GR6701714300006430146906148
2. PAYPAL
https://paypal.me/ethnikoiphylakes2016
Γιὰ τὸ Ὀρφανοτροφεῖο, γράψτε στὴν αἰτιολογία «ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ».
Γιὰ τοὺς ἀστέγους τῶν Ἀθηνῶν, γράψτε στὴν αἰτιολογία «ΑΣΤΕΓΟΙ».
Γιὰ τὴν Ἡμέρα Διανομῆς Τροφίμων γιὰ Ἕλληνες, γράψτε στὴν αἰτιολογία «ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».
#ΕθνικοιΦυλακες #ΜηνΥποχωρητε #ΠατριςΠιστιςΕλευθερια #ΞυπναΕλληνα #ΟΧΙΣτηνΥποταγη
ODYSSEY TV