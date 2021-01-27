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Restaurants ouverts, pas de masque obligatoire, que se passe-t-il réellement en Suède ?
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0 view • January 27, 2021
24 janv. 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=-xGLvXTstlI
Magazine Nexus : https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ
(Reportage du 16 janvier 2021) Nous avons contacté l’un de nos journalistes, Olivier Kauffer, vivant à Stockholm depuis plusieurs mois. Dans cette vidéo, il nous montre images à l’appui comment vivent les Suédois et quelle est la véritable situation sanitaire dans le pays. Les masques ne sont pas obligatoires et les restaurants sont toujours ouverts. Contrairement à la désinformation des médias français qui circule depuis plusieurs semaines, la situation sanitaire n’est pas catastrophique. La Suède n’a pas confiné le pays, et n’est pas en passe de le faire. Les restaurants sont ouverts et la majorité des Suédois ne porte pas le masque qui n’est pas obligatoire dans les lieux publics. Pour rappel, le jour de ce reportage, la situation sanitaire en Suède et en France était quasiment similaire en termes de mortalité et de proportion de morts sur la population générale (légèrement plus importante pour la France), alors que la France a drastiquement confiné le territoire, imposé le masque obligatoire et fermé les restaurants. Voici les chiffres officiels au 22 janvier 2021 :
– Suède : nombre de morts du Covid-19 : 10 921, pour 10 230 000 d’habitants, soit une mortalité de 0,106 %.
– France : nombre de morts du Covid-19 : 71 998 pour 66 990 000 d’habitants, soit une mortalité de 0,107 %.
Voir cette vidéo sur Facebook : https://www.facebook.com/magazine.nexus/videos/2728078897456583
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