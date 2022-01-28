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Cómo una Sociedad Secreta Sionista se infiltró en la Corte Suprema de EEUU [Jake Morphonios]
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12 views • January 28, 2022
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre
Emitido originalmente el 24 de marzo del 2021 por Blackstone Intelligence (Jake Morphonios): https://www.blackstoneintel.com
En el enlace debajo se puede leer el libro completo de Alison Weir (está en inglés): Against Our Better Judgment, del 2014. Es un libro corto, bien escrito y documentado, que sirve de introducción a aspectos poco mencionados del lobby sionista de los Jacob Schiff, los Rothschild (y compañía) infiltrando y subvirtiendo desde el anonimato la política estadounidense y el mundo:
https://ia601000.us.archive.org/19/items/alisonweiragainstourbetterjudgment-Alison-Weir/AlisonWeir_AgainstOurBetterJudgment-TheHiddenHistoryOfHowTheUSWasUsedToCreateIsrael_2014_137pp.pdf
Emitido originalmente el 24 de marzo del 2021 por Blackstone Intelligence (Jake Morphonios): https://www.blackstoneintel.com
En el enlace debajo se puede leer el libro completo de Alison Weir (está en inglés): Against Our Better Judgment, del 2014. Es un libro corto, bien escrito y documentado, que sirve de introducción a aspectos poco mencionados del lobby sionista de los Jacob Schiff, los Rothschild (y compañía) infiltrando y subvirtiendo desde el anonimato la política estadounidense y el mundo:
https://ia601000.us.archive.org/19/items/alisonweiragainstourbetterjudgment-Alison-Weir/AlisonWeir_AgainstOurBetterJudgment-TheHiddenHistoryOfHowTheUSWasUsedToCreateIsrael_2014_137pp.pdf
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