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Mr. V (66η) - ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ, ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΣΘΕ ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ, Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ...
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31 views • August 01, 2020
https://odysseiatv.blogspot.com
Α) Ειδήσεις
1) Πρόβατα... ΞΥΠΝΑΤΕ !! (00:25)
2) Απειλών Ερντογάν η συνέχεια... (01:25)
3) Δηλώσεις (31/07/2020) "Αρχιεπισκόπου" Ιερώνυμου εν όψει νέων οδηγιών της "ευνομούμενης" πολιτείας... (02:30)
4) Δηλώσεις (31/07/2020) "Μητροπολίτου" Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου (;!) στην ίδια κατεύθυνση... (05:20)
5) Επιθεώρηση του Υπουργού Αμύνης στον Έβρο... (07:00)
6) Ακρίτες μας, Εβρίτες και νησιώτες, έσo έτοιμοι ... (όπως είμαστε και εμείς) (07:30)
7) Ανάρτηση ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ (16μ Χ 11μ) πανού για τη εισβολή του Αττίλα στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης...(Ζητούνται φωτογράφοι / δημοσιογράφοι για πλήρη / μερική απασχόληση στη πόλη της Θεσσαλονίκης...ξεμείναμε...) (19:00)
8) Βύθιση τούρκικης οικονομίας ; Τα "ξεχασμένα" 10 δις $ του Σάρατζ, τα εμφανή 14 δις $ του Κατάρ και τα αποθέματα χρυσού του Μαδούρο στην Άγκυρα μέσω, ενίοτε και, Αθηνών επί (τ)σύριζα... (21:30)
9) Αντίδραση Ελλάδος στις τουρκικές προκλήσεις στην Κύπρο μας...η Κύπρος
κείται μακράν...(όχι για πολύ ακόμη...) (25:25)
10) Αποχώρηση τουριστών από Καστελόριζο... (26:44)
11) Οι πύραυλοι S-300 στη Κρήτη "κλείδωσαν" τούρκικα αεροσκάφη F-16 ανέφεραν
Ρώσοι και Άραβες...Τα ελληνικά ΜΜΕ ; (27:13)
12) Δημοσιεύματα για το εμβόλιο της Οξφόρδης κατά του κορο(ν)οϊού... (28:08)
13) Αμερικανοί πειραματίζονται μυστικώς με εμβόλιο κατά του κορονοϊού σε εθελοντές Ουκρανούς στρατιώτες δίχως ελπιδοφόρα μηνύματα... (28:33)
14) Δακρύζει η εικόνα της Αγίας Παρασκευής στη Ρόδο (Ιερός Ναός Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Απολλώνων) ανήμερα της εορτής Της (26/07/2020). Προάγγελος αρνητικών ;… Γρηγορείτε αδέρφια... (29:35)
15) Στους Αγίους Ισιδώρους στο ύψωμα του Λυκαβητού συμβαίνουν - Δόξα τω Θεώ - θαύματα... (31:25)
16) Η βουλή της Ιταλίας (30/07/2020) προχώρησε, κατά πλειοφηφία, στην άρση της ασυλίας του Ματέο Σαλβίνι επειδή ως υπουργός των Εσωτερικών προστάτεψε τη χώρα του...!! (32:16)
17) Συνεχίζεται η εισβολή στα νησιά μας...Αναζητείται (ο) πρωθυπουργός... (33:54)
18) Η ΕΣΗΕΑ διέθεσε αίθουσα ώστε να παραστεί και να υπερασπιστεί ο ...μισός (τ)σύριζα + ΚΚΕ την έγκριση αδείας παραμονής του "πρόεδρου" της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα του οποίου μάλιστα εκκρεμούν εντάλματα συλλήψεως της Ιντερπόλ !! (36:10)
19) 51 δις ευρώ ετησίως αποτιμάται η πληγή των λαθρομεταναστών [πριν χρόνια (!) - σήμερα (;) ] στην Ελλάδα σύμφωνα με δημοσίευμα εβδομαδιαίας εφημερίδας... (45:10)
20) Καταχράστηκαν 150.000.000 $ της Ομογένειας εν μέσω μνημονίων... (47:26)
21) Βρετανική βασιλική πολεμική αεροπορία στην υπηρεσία της τουρκίας κατά την εισβολή στη Κύπρο μας !! (1:09:45)
Β) Ευχαριστίες συμπαραστατών, ομοϊδεατών... (18:00)
Γ) Εθνικοί Φύλακες
1) Ευχαριστίες σε εθελοντές αιμοδότες. Παρακαλείστε όπως δηλώνετε ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ (e-mail/τηλέφωνο) στους Εθνικούς Φύλακες ημερομηνία αιμοδοσίας, νοσοκομείο & ονοματεπώνυμο (40:03)
2) Ευχαριστίες για εισφορές στο Εθνικό Ταμείο Ελληνισμού (41:45)
3) Ταμείο Εθνικής Παιδείας και Ταμείο Εθνικής Αμύνης (41:53)
4) Ζητούνται Εθνικοί ευεργέτες οποιουδήποτε βαλαντίου, Έλληνες ή φιλέλληνες…(46:18)
Δ) Ερωτήσεις εκπομπής :
1) Τι πρωτότυπο συνέβη στο Προεδρικό Μέγαρο ; (Ααρών Αβουρί μετά Κεραμέως) (08:36)
2) Που πήγανε οι σημαίες στο Προεδρικό Μέγαρο (οεο) ; (12:25)
3) "Προεδρία της δημοκρατίας"...ποιας δημοκρατίας δε μας είπανε μόνο... (14:22)
4) "Εθνική" τράπεζα (της Ελλάδος ) ;! (14:50)
5) Ακούνε επιτέλους οι γονείς ; Τι αποκαλύπτει μελέτη Ελβετού επιστήμονος (Vincent Held) για τα ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ σχέδια του (Π)αγκόσμιου(Ο)ργανισμού(Υ)γείας ; (48:45)
6) Ερώτηση ΚΡΙΣΕΩΣ ...Ποιά η γνώμη σας ;! (54:20)
7) Ποια ήταν η υπερήφανη Ελληνίδα μάνα (κα. Βασιλεία Κατσίφα) η οποία φορά πάντα μαύρα και βρέθηκε προ ημερών στην Κύπρο μας ; [Ελένη (Θεοχάρους) ψυχάρα, για πάντα Ελλαδάρα (Κύπρος Γη Ελληνική, την ένωση ποθούμε, να αρχίσει η γιορτή…)] (55:39)
8) Ποιο συμπέρασμα μπορεί να βγει για ένα ηγέτη ο οποίος ενώ είναι ακόμη εν ζωή πασχίζει να ετοιμάσει ανδριάντα για τον εαυτό του ; Μήπως πρόκειται για ακραίας μορφής μεγαλομανία ;! ("Αρχιεπίσκοπος" Μακάριος) (58:57)
9) Γιατί επιμένετε (Mr V) τόσο πολύ τελευταίως για την απαραίτητη παρουσία ψυχιάτρων στην Ελληνική πολιτική ζωή ; Μπορείτε άραγε να δικαιολογήσετε επαρκώς αυτόν τον ισχυρισμό σας ; (Παρεκκλήσι Οσίου Παϊσίου, Αλεξανδρούπολη, 16/07/2020) (1:02:20)
10) "Πάμε στοίχημα" ;! [ Όχι του ΟΠΑΠ αλλά του ηρωικού, συγκινητικού, μάχιμου και "πεφωτισμένου" "Μητροπολίτη"...] (1:05:44)
11) Ποιος ήταν ο Ήρωας Έλλην Αξιωματικός που με 2 μόνο λόχους κράτησε μόνος του ολόκληρη την αποβατική τουρκική δύναμη στην Κερύνεια το 1974 ; Αυτές τις τόσο λαμπρές σελίδες δόξης, μεγαλείου και ηρωισμού, μαχητικότητας και αυτοθυσίας δεν θα έπρεπε να τις διδάσκουν στα σχολεία μας ; (Ανχης ΠΖ Παύλος Κουρούπης) (1:07:41)
Ε) Απόφθεγμα εκπομπής
"Όσοι θυσιάζουν στοιχειώδεις ελευθερίες για λίγη ασφάλεια, δεν αξίζουν ούτε ελευθερία ούτε ασφάλεια"
Βενιαμίν Φραγκλίνος, Benjamin Franklin, 17/01/1706 - 17/04/1790
Εθνοπατέρας ΗΠΑ, συγγραφέας, τυπογράφος, πολιτικός, πολιτικός φιλόσοφος, μασόνος, επιστήμων, εφευρέτης.
Α) Ειδήσεις
1) Πρόβατα... ΞΥΠΝΑΤΕ !! (00:25)
2) Απειλών Ερντογάν η συνέχεια... (01:25)
3) Δηλώσεις (31/07/2020) "Αρχιεπισκόπου" Ιερώνυμου εν όψει νέων οδηγιών της "ευνομούμενης" πολιτείας... (02:30)
4) Δηλώσεις (31/07/2020) "Μητροπολίτου" Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου (;!) στην ίδια κατεύθυνση... (05:20)
5) Επιθεώρηση του Υπουργού Αμύνης στον Έβρο... (07:00)
6) Ακρίτες μας, Εβρίτες και νησιώτες, έσo έτοιμοι ... (όπως είμαστε και εμείς) (07:30)
7) Ανάρτηση ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ (16μ Χ 11μ) πανού για τη εισβολή του Αττίλα στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης...(Ζητούνται φωτογράφοι / δημοσιογράφοι για πλήρη / μερική απασχόληση στη πόλη της Θεσσαλονίκης...ξεμείναμε...) (19:00)
8) Βύθιση τούρκικης οικονομίας ; Τα "ξεχασμένα" 10 δις $ του Σάρατζ, τα εμφανή 14 δις $ του Κατάρ και τα αποθέματα χρυσού του Μαδούρο στην Άγκυρα μέσω, ενίοτε και, Αθηνών επί (τ)σύριζα... (21:30)
9) Αντίδραση Ελλάδος στις τουρκικές προκλήσεις στην Κύπρο μας...η Κύπρος
κείται μακράν...(όχι για πολύ ακόμη...) (25:25)
10) Αποχώρηση τουριστών από Καστελόριζο... (26:44)
11) Οι πύραυλοι S-300 στη Κρήτη "κλείδωσαν" τούρκικα αεροσκάφη F-16 ανέφεραν
Ρώσοι και Άραβες...Τα ελληνικά ΜΜΕ ; (27:13)
12) Δημοσιεύματα για το εμβόλιο της Οξφόρδης κατά του κορο(ν)οϊού... (28:08)
13) Αμερικανοί πειραματίζονται μυστικώς με εμβόλιο κατά του κορονοϊού σε εθελοντές Ουκρανούς στρατιώτες δίχως ελπιδοφόρα μηνύματα... (28:33)
14) Δακρύζει η εικόνα της Αγίας Παρασκευής στη Ρόδο (Ιερός Ναός Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Απολλώνων) ανήμερα της εορτής Της (26/07/2020). Προάγγελος αρνητικών ;… Γρηγορείτε αδέρφια... (29:35)
15) Στους Αγίους Ισιδώρους στο ύψωμα του Λυκαβητού συμβαίνουν - Δόξα τω Θεώ - θαύματα... (31:25)
16) Η βουλή της Ιταλίας (30/07/2020) προχώρησε, κατά πλειοφηφία, στην άρση της ασυλίας του Ματέο Σαλβίνι επειδή ως υπουργός των Εσωτερικών προστάτεψε τη χώρα του...!! (32:16)
17) Συνεχίζεται η εισβολή στα νησιά μας...Αναζητείται (ο) πρωθυπουργός... (33:54)
18) Η ΕΣΗΕΑ διέθεσε αίθουσα ώστε να παραστεί και να υπερασπιστεί ο ...μισός (τ)σύριζα + ΚΚΕ την έγκριση αδείας παραμονής του "πρόεδρου" της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα του οποίου μάλιστα εκκρεμούν εντάλματα συλλήψεως της Ιντερπόλ !! (36:10)
19) 51 δις ευρώ ετησίως αποτιμάται η πληγή των λαθρομεταναστών [πριν χρόνια (!) - σήμερα (;) ] στην Ελλάδα σύμφωνα με δημοσίευμα εβδομαδιαίας εφημερίδας... (45:10)
20) Καταχράστηκαν 150.000.000 $ της Ομογένειας εν μέσω μνημονίων... (47:26)
21) Βρετανική βασιλική πολεμική αεροπορία στην υπηρεσία της τουρκίας κατά την εισβολή στη Κύπρο μας !! (1:09:45)
Β) Ευχαριστίες συμπαραστατών, ομοϊδεατών... (18:00)
Γ) Εθνικοί Φύλακες
1) Ευχαριστίες σε εθελοντές αιμοδότες. Παρακαλείστε όπως δηλώνετε ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ (e-mail/τηλέφωνο) στους Εθνικούς Φύλακες ημερομηνία αιμοδοσίας, νοσοκομείο & ονοματεπώνυμο (40:03)
2) Ευχαριστίες για εισφορές στο Εθνικό Ταμείο Ελληνισμού (41:45)
3) Ταμείο Εθνικής Παιδείας και Ταμείο Εθνικής Αμύνης (41:53)
4) Ζητούνται Εθνικοί ευεργέτες οποιουδήποτε βαλαντίου, Έλληνες ή φιλέλληνες…(46:18)
Δ) Ερωτήσεις εκπομπής :
1) Τι πρωτότυπο συνέβη στο Προεδρικό Μέγαρο ; (Ααρών Αβουρί μετά Κεραμέως) (08:36)
2) Που πήγανε οι σημαίες στο Προεδρικό Μέγαρο (οεο) ; (12:25)
3) "Προεδρία της δημοκρατίας"...ποιας δημοκρατίας δε μας είπανε μόνο... (14:22)
4) "Εθνική" τράπεζα (της Ελλάδος ) ;! (14:50)
5) Ακούνε επιτέλους οι γονείς ; Τι αποκαλύπτει μελέτη Ελβετού επιστήμονος (Vincent Held) για τα ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ σχέδια του (Π)αγκόσμιου(Ο)ργανισμού(Υ)γείας ; (48:45)
6) Ερώτηση ΚΡΙΣΕΩΣ ...Ποιά η γνώμη σας ;! (54:20)
7) Ποια ήταν η υπερήφανη Ελληνίδα μάνα (κα. Βασιλεία Κατσίφα) η οποία φορά πάντα μαύρα και βρέθηκε προ ημερών στην Κύπρο μας ; [Ελένη (Θεοχάρους) ψυχάρα, για πάντα Ελλαδάρα (Κύπρος Γη Ελληνική, την ένωση ποθούμε, να αρχίσει η γιορτή…)] (55:39)
8) Ποιο συμπέρασμα μπορεί να βγει για ένα ηγέτη ο οποίος ενώ είναι ακόμη εν ζωή πασχίζει να ετοιμάσει ανδριάντα για τον εαυτό του ; Μήπως πρόκειται για ακραίας μορφής μεγαλομανία ;! ("Αρχιεπίσκοπος" Μακάριος) (58:57)
9) Γιατί επιμένετε (Mr V) τόσο πολύ τελευταίως για την απαραίτητη παρουσία ψυχιάτρων στην Ελληνική πολιτική ζωή ; Μπορείτε άραγε να δικαιολογήσετε επαρκώς αυτόν τον ισχυρισμό σας ; (Παρεκκλήσι Οσίου Παϊσίου, Αλεξανδρούπολη, 16/07/2020) (1:02:20)
10) "Πάμε στοίχημα" ;! [ Όχι του ΟΠΑΠ αλλά του ηρωικού, συγκινητικού, μάχιμου και "πεφωτισμένου" "Μητροπολίτη"...] (1:05:44)
11) Ποιος ήταν ο Ήρωας Έλλην Αξιωματικός που με 2 μόνο λόχους κράτησε μόνος του ολόκληρη την αποβατική τουρκική δύναμη στην Κερύνεια το 1974 ; Αυτές τις τόσο λαμπρές σελίδες δόξης, μεγαλείου και ηρωισμού, μαχητικότητας και αυτοθυσίας δεν θα έπρεπε να τις διδάσκουν στα σχολεία μας ; (Ανχης ΠΖ Παύλος Κουρούπης) (1:07:41)
Ε) Απόφθεγμα εκπομπής
"Όσοι θυσιάζουν στοιχειώδεις ελευθερίες για λίγη ασφάλεια, δεν αξίζουν ούτε ελευθερία ούτε ασφάλεια"
Βενιαμίν Φραγκλίνος, Benjamin Franklin, 17/01/1706 - 17/04/1790
Εθνοπατέρας ΗΠΑ, συγγραφέας, τυπογράφος, πολιτικός, πολιτικός φιλόσοφος, μασόνος, επιστήμων, εφευρέτης.
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