Mr. V (66η) - ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ, ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΣΘΕ ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ, Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ...

Α) Ειδήσεις1) Πρόβατα... ΞΥΠΝΑΤΕ !! (00:25)2) Απειλών Ερντογάν η συνέχεια... (01:25)3) Δηλώσεις (31/07/2020) "Αρχιεπισκόπου" Ιερώνυμου εν όψει νέων οδηγιών της "ευνομούμενης" πολιτείας... (02:30)4) Δηλώσεις (31/07/2020) "Μητροπολίτου" Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου (;!) στην ίδια κατεύθυνση... (05:20)5) Επιθεώρηση του Υπουργού Αμύνης στον Έβρο... (07:00)6) Ακρίτες μας, Εβρίτες και νησιώτες, έσo έτοιμοι ... (όπως είμαστε και εμείς) (07:30)7) Ανάρτηση ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ (16μ Χ 11μ) πανού για τη εισβολή του Αττίλα στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης...(Ζητούνται φωτογράφοι / δημοσιογράφοι για πλήρη / μερική απασχόληση στη πόλη της Θεσσαλονίκης...ξεμείναμε...) (19:00)8) Βύθιση τούρκικης οικονομίας ; Τα "ξεχασμένα" 10 δις $ του Σάρατζ, τα εμφανή 14 δις $ του Κατάρ και τα αποθέματα χρυσού του Μαδούρο στην Άγκυρα μέσω, ενίοτε και, Αθηνών επί (τ)σύριζα... (21:30)9) Αντίδραση Ελλάδος στις τουρκικές προκλήσεις στην Κύπρο μας...η Κύπροςκείται μακράν...(όχι για πολύ ακόμη...) (25:25)10) Αποχώρηση τουριστών από Καστελόριζο... (26:44)11) Οι πύραυλοι S-300 στη Κρήτη "κλείδωσαν" τούρκικα αεροσκάφη F-16 ανέφερανΡώσοι και Άραβες...Τα ελληνικά ΜΜΕ ; (27:13)12) Δημοσιεύματα για το εμβόλιο της Οξφόρδης κατά του κορο(ν)οϊού... (28:08)13) Αμερικανοί πειραματίζονται μυστικώς με εμβόλιο κατά του κορονοϊού σε εθελοντές Ουκρανούς στρατιώτες δίχως ελπιδοφόρα μηνύματα... (28:33)14) Δακρύζει η εικόνα της Αγίας Παρασκευής στη Ρόδο (Ιερός Ναός Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Απολλώνων) ανήμερα της εορτής Της (26/07/2020). Προάγγελος αρνητικών ;… Γρηγορείτε αδέρφια... (29:35)15) Στους Αγίους Ισιδώρους στο ύψωμα του Λυκαβητού συμβαίνουν - Δόξα τω Θεώ - θαύματα... (31:25)16) Η βουλή της Ιταλίας (30/07/2020) προχώρησε, κατά πλειοφηφία, στην άρση της ασυλίας του Ματέο Σαλβίνι επειδή ως υπουργός των Εσωτερικών προστάτεψε τη χώρα του...!! (32:16)17) Συνεχίζεται η εισβολή στα νησιά μας...Αναζητείται (ο) πρωθυπουργός... (33:54)18) Η ΕΣΗΕΑ διέθεσε αίθουσα ώστε να παραστεί και να υπερασπιστεί ο ...μισός (τ)σύριζα + ΚΚΕ την έγκριση αδείας παραμονής του "πρόεδρου" της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα του οποίου μάλιστα εκκρεμούν εντάλματα συλλήψεως της Ιντερπόλ !! (36:10)19) 51 δις ευρώ ετησίως αποτιμάται η πληγή των λαθρομεταναστών [πριν χρόνια (!) - σήμερα (;) ] στην Ελλάδα σύμφωνα με δημοσίευμα εβδομαδιαίας εφημερίδας... (45:10)20) Καταχράστηκαν 150.000.000 $ της Ομογένειας εν μέσω μνημονίων... (47:26)21) Βρετανική βασιλική πολεμική αεροπορία στην υπηρεσία της τουρκίας κατά την εισβολή στη Κύπρο μας !! (1:09:45)Β) Ευχαριστίες συμπαραστατών, ομοϊδεατών... (18:00)Γ) Εθνικοί Φύλακες1) Ευχαριστίες σε εθελοντές αιμοδότες. Παρακαλείστε όπως δηλώνετε ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ (e-mail/τηλέφωνο) στους Εθνικούς Φύλακες ημερομηνία αιμοδοσίας, νοσοκομείο & ονοματεπώνυμο (40:03)2) Ευχαριστίες για εισφορές στο Εθνικό Ταμείο Ελληνισμού (41:45)3) Ταμείο Εθνικής Παιδείας και Ταμείο Εθνικής Αμύνης (41:53)4) Ζητούνται Εθνικοί ευεργέτες οποιουδήποτε βαλαντίου, Έλληνες ή φιλέλληνες…(46:18)Δ) Ερωτήσεις εκπομπής :1) Τι πρωτότυπο συνέβη στο Προεδρικό Μέγαρο ; (Ααρών Αβουρί μετά Κεραμέως) (08:36)2) Που πήγανε οι σημαίες στο Προεδρικό Μέγαρο (οεο) ; (12:25)3) "Προεδρία της δημοκρατίας"...ποιας δημοκρατίας δε μας είπανε μόνο... (14:22)4) "Εθνική" τράπεζα (της Ελλάδος ) ;! (14:50)5) Ακούνε επιτέλους οι γονείς ; Τι αποκαλύπτει μελέτη Ελβετού επιστήμονος (Vincent Held) για τα ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ σχέδια του (Π)αγκόσμιου(Ο)ργανισμού(Υ)γείας ; (48:45)6) Ερώτηση ΚΡΙΣΕΩΣ ...Ποιά η γνώμη σας ;! (54:20)7) Ποια ήταν η υπερήφανη Ελληνίδα μάνα (κα. Βασιλεία Κατσίφα) η οποία φορά πάντα μαύρα και βρέθηκε προ ημερών στην Κύπρο μας ; [Ελένη (Θεοχάρους) ψυχάρα, για πάντα Ελλαδάρα (Κύπρος Γη Ελληνική, την ένωση ποθούμε, να αρχίσει η γιορτή…)] (55:39)8) Ποιο συμπέρασμα μπορεί να βγει για ένα ηγέτη ο οποίος ενώ είναι ακόμη εν ζωή πασχίζει να ετοιμάσει ανδριάντα για τον εαυτό του ; Μήπως πρόκειται για ακραίας μορφής μεγαλομανία ;! ("Αρχιεπίσκοπος" Μακάριος) (58:57)9) Γιατί επιμένετε (Mr V) τόσο πολύ τελευταίως για την απαραίτητη παρουσία ψυχιάτρων στην Ελληνική πολιτική ζωή ; Μπορείτε άραγε να δικαιολογήσετε επαρκώς αυτόν τον ισχυρισμό σας ; (Παρεκκλήσι Οσίου Παϊσίου, Αλεξανδρούπολη, 16/07/2020) (1:02:20)10) "Πάμε στοίχημα" ;! [ Όχι του ΟΠΑΠ αλλά του ηρωικού, συγκινητικού, μάχιμου και "πεφωτισμένου" "Μητροπολίτη"...] (1:05:44)11) Ποιος ήταν ο Ήρωας Έλλην Αξιωματικός που με 2 μόνο λόχους κράτησε μόνος του ολόκληρη την αποβατική τουρκική δύναμη στην Κερύνεια το 1974 ; Αυτές τις τόσο λαμπρές σελίδες δόξης, μεγαλείου και ηρωισμού, μαχητικότητας και αυτοθυσίας δεν θα έπρεπε να τις διδάσκουν στα σχολεία μας ; (Ανχης ΠΖ Παύλος Κουρούπης) (1:07:41)Ε) Απόφθεγμα εκπομπής"Όσοι θυσιάζουν στοιχειώδεις ελευθερίες για λίγη ασφάλεια, δεν αξίζουν ούτε ελευθερία ούτε ασφάλεια"Βενιαμίν Φραγκλίνος, Benjamin Franklin, 17/01/1706 - 17/04/1790Εθνοπατέρας ΗΠΑ, συγγραφέας, τυπογράφος, πολιτικός, πολιτικός φιλόσοφος, μασόνος, επιστήμων, εφευρέτης.