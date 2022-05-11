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Wissenschaft und Glaube - ein Duell, das keines ist
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38 views • May 11, 2022
Video vom September 2021: "Glaube ODER Wissenschaft? Oder Wissenschaft UND Glaube? Unnötig zu klären, welches von beiden nun besser oder schlechter ist; jeder Bereich hat eigene Aufgaben, Ziele oder Anliegen. Dieses Video will Zuständigkeiten eingrenzen, aber auch Gemeinsamkeiten aufzeigen, so dass beide Seite an Seite existieren oder sich gar helfen könnten. Und haben nicht beide, Glaube UND Wissenschaft, schon Gutes und Grosses bewirkt, jeder in seinem „Revier“?
Verwendete Musik:
Inspirierende, orchestrale Filmmusik - passend zu den Themen Technik, Wissenschaft und Fortschritt.
// Direkter Link zum Musiktitel: https://www.terrasound.de/musiktitel/...
// Link zur Website: https://www.terrasound.de
// Musiktitel: A Brilliant Idea | Komponist: Dag Reinbott
Dieser Musiktitel ist frei für die Verwendung in privaten, nicht-kommerziellen Projekten (ohne Monetarisierung).
Für gewerbliche / kommerzielle Nutzungen ist eine Lizenz erforderlich:
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Thumbnail: WikiImages, Pixabay
"A Brilliant Idea" © Dag Reinbott, TerraSound.de
#gemafrei #filmmusik #musik #youtube #terrasound
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