Provoceren met wappie Daniel. 2

Daniel Gerritsen, de enige keer dat hij nog een halve erectie krijgt is het als hij Geert Wilders ziet. Alles heeft hij al verziekt in zijn leven, geen werk meer, mag zijn kind niet opvoeden, verkiezingscampagne in 2018 jammerlijk verloren en dan zit er blijkbaar nog maar één ding op, lekker provoceren.

Gekkie Daniel doet alles voor aandacht en valt daarmee mensen die wel keihard werken voor hun geld veel en vaak lastig.

In de stad waar hij woont, Vlaardingen, weet iedereen al wie hij is, hij staat bekend als eigenlijk de grootst loser daar.

Daniel vond het leuk om in Albert Heijn zonder mondkapje te gaan lopen, reisde met de trein natuurlijk ook zonder mondkapje en liet dan driftig zijn livedinges lopen.

In Rotterdam liep hij te provoceren bij Black Lives Matter en dat leverde hem een bezoekje aan het ziekenhuis op. Er was niet veel aan de hand hoor, maar Daniel doet nu eenmaal alles om aandacht te krijgen.

Een uiterst irritant en triest persoon, die rechts-extremistische Daniel. Daniel Gerritsen wil graag dat alle alle moskeeën en islamitische scholen sluiten, maar ook direct alle moslims preventief opsluiten die hij “radicaal” acht.

Gelukkig krijgt deze gek nergens voet aan de grond en hij heeft dat zelf ook wel door.

Dus gaat hij weer verder met het irriteren en uitdagen van mensen.

Hier bezoekt hij de bibliotheek in Vlaardingen, niet om boeken te lenen maar om het personeel lekker op te fokken. Dat lukt en dus kan hij keihard gaan staan gillen dat hij geslagen is.

Maar dat is nog niet genoeg, na zijn kansloze bezoek aan de bibliotheek wandelt hij ook nog even naar de Hema om daar het bloed onder de nagels vandaan te halen bij de manager daar, dat zien we in deze livedinges.