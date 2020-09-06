ПРАВДА О РАКЕ. Фильм 7. Диагностика: за и против. Проверенные лечебные протоколы







В 7-й серии фильма «Правда о раке. Продолжение поиска методов лечения» вы продолжите знакомство с альтернативными методами лечения рака. Также вы узнаете о методах диагностики рака. Вы узнаете том, что наиболее распространенные традиционные методы диагностики рака, например, маммография, не только имеют низкую точность и эффективность, но и сами могут провоцировать рак и способствовать его развитию. Кроме того, традиционная онкология позиционирует маммографию как средство ранней диагностики рака.





В действительности же, этот метод может выявить проблему, когда опухоль уже станет достаточно крупной, чтобы быть распознанной с помощью этого метода. А это произойдет лишь через несколько лет, после начала процесса образования опухоли. Т.е. это не ранняя диагностика, а слишком поздняя. Но существуют другие – гораздо более эффективные и безопасные методы действительно ранней диагностики рака, и вы узнаете о них из данной серии.





Мы не говорим, что не следует делать диагностику, её можно и нужно делать, но только используя действительно эффективные и безопасные методы. Но еще лучше – это искоренить саму возможность заболеть этой болезнью. Для этого и существует наш проект www.MedAlternativa.info – дать всем желающим информацию о том, как избежать заболевания раком, а если это уже произошло – как излечиться от этой болезни с помощью действительно работающих и всем доступных методов. Более подробное описание сериала, а также список всех переведенных серий смотрите на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/



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