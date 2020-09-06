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ПРАВДА О РАКЕ. Фильм 7. Диагностика: за и против. Проверенные лечебные протоколы
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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732 views • September 06, 2020

ПРАВДА О РАКЕ. Фильм 7. Диагностика: за и против. Проверенные лечебные протоколы



В 7-й серии фильма «Правда о раке. Продолжение поиска методов лечения» вы продолжите знакомство с альтернативными методами лечения рака. Также вы узнаете о методах диагностики рака. Вы узнаете том, что наиболее распространенные традиционные методы диагностики рака, например, маммография, не только имеют низкую точность и эффективность, но и сами могут провоцировать рак и способствовать его развитию. Кроме того, традиционная онкология позиционирует маммографию как средство ранней диагностики рака.


В действительности же, этот метод может выявить проблему, когда опухоль уже станет достаточно крупной, чтобы быть распознанной с помощью этого метода. А это произойдет лишь через несколько лет, после начала процесса образования опухоли. Т.е. это не ранняя диагностика, а слишком поздняя. Но существуют другие – гораздо более эффективные и безопасные методы действительно ранней диагностики рака, и вы узнаете о них из данной серии.


Мы не говорим, что не следует делать диагностику, её можно и нужно делать, но только используя действительно эффективные и безопасные методы. Но еще лучше – это искоренить саму возможность заболеть этой болезнью. Для этого и существует наш проект www.MedAlternativa.info – дать всем желающим информацию о том, как избежать заболевания раком, а если это уже произошло – как излечиться от этой болезни с помощью действительно работающих и всем доступных методов. Более подробное описание сериала, а также список всех переведенных серий смотрите на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/


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— Brighteon, https://www.brighteon.com/channels/grinblat

Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьим-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.

На сайте borisandinga.com вы можете приобрести вебинары по натуральному пониманию, профилактике и лечению онкологии, а также записаться на консультацию к Борису Гринблату.
На нашем сайте Вы можете бесплатно скачать книгу Бориса Гринблата «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
Также вы можете заказать именную книгу «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию», подписанную лично её автором – Борисом Гринблатом на память. Вырученные средства пойдут на развитие и администрирование проекта МедАльтернатива.инфо. Заказать книгу с автографом автора можно по этой ссылке: https://borisandinga.com/books

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