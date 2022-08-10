L'ID numérique des Nations unies, dans mon "live" du mardi, 9 août 2022

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Les Nations unies veulent implanter l'identité numérique, aussi bien dans leur organisation qu'à travers le monde, dans les sociétés civiles, avec le concours de "partenaires".
Effectuons un tour d'horizon de l'ID numérique de l'ONU en prenant soin de regarder jusqu'où leur sphère d'influence s'étend.
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Dans un article du 6 août 2022, j'ai fait un état des lieux de l'identité numérique destinée aux employés des Nations unies:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4269
Ceux qui programment l'ID numérique des Nations unies:
https://www.unicc.org/news/2020/11/13/un-digital-id-a-building-block-for-un-digital-cooperation/
https://www.un-dsc.org/2020/11/13/un-digital-id-a-building-block-for-un-digital-cooperation/
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Finale-vidéo de "Reimagine the UN Together Challenge - Dragons' Den" où le "UNicoin" est expliqué:
https://youtu.be/RJYpjbHPRGM?t=5074
Et la page de UNite Ideas qui montre le logo-licorne de cette crypto-monnaie onusienne faisant l'object d'une présentation:
https://ideas.unite.un.org/unicoins/Page/Home
Le document présentant le système centralisé de réservation humanitaire de l'ONU:
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2021-02/UN%20Common%20Mobility%20%26%20Carpooling%20Services%20HBH%20-%20DCO%20practice%20note%2020Jan21.pdf
Avec un exemple de la luxueuse chambre d'hôtel à Nairobi, au Kenya:
https://dcs.unon.org/fr/hotels-et-maisons-dhote
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Pour découvrir l'ID2020 dont les partenaires principaux sont Accenture, GAVI, Microsoft et la Fondation Rockefeller:
https://id2020.org/alliance
Vidéo du WSJ avec ce à quoi ressembleraient les passeports vaccinaux, en date du 11 mai 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=ku23RM3demA
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La liste des ambassadeurs des objectifs de développement durable de l'ONU, incluant "BLACKPINK" et la Première Ministre Erna Solberg de Norvège:
https://www.unsdgadvocates.org/news/un-secretary-general-appoints-four-new-sdg-advocates-1
Le site web de BLACKPINK:
https://www.ygfamily.com/artist/main.asp?LANGDIV=K&ATYPE=2&ARTIDX=70
Et leur vidéo avec les avatars (en référence à PUBG) et le monde imaginaire de type "métavers":
https://www.youtube.com/watch?v=7WyHtSlvHD4
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Pour ce qui est du "Council of Women World Leaders" où siègent Kim Campbell, ancienne PM du Canada (en 1993) et Erna Solberg, PM de Norvège (depuis 2013) où "UN Women" et le World Economic Forum (WEF) sont "partenaires":
https://www.councilwomenworldleaders.org/members.html
https://www.councilwomenworldleaders.org/partners.html
Et pour ceux qui n'ont pas vu à quoi ressemble le "métavers" de Meta (de Facebook), présenté par Mark Zuckerberg, c'est ici:
https://www.youtube.com/watch?v=Uvufun6xer8
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Si personne n'en parle, ça va rester caché...
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/aidez-moi-a-informer-en-conscience
Par Interac: [email protected]
Q = Ton nom et R = Claude
Votre aide est essentielle, merci.
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Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4281
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